Osnabrück. Zum Auftakt ihres Europawahlkampfes haben die Osnabrücker Grünen in der Gaststätte "Blue Note" in dieser Woche Sven Giegold begrüßt. Der Nordrhein-Westfale ist einer von zwei Spitzenkandidaten seiner Partei für den 26. Mai.

Als "alten EU-Hasen" hieß die lokale Grünen-Vorsitzende Eva Güse den Europapolitiker willkommen. Drei Wochen vor Ostern eine sowohl zeitlich als auch inhaltlich passende Formulierung: Giegold vertritt seine Partei bereits seit zehn Jahren im EU-Parlament. Dort ist er wirtschafts- und finanzpolitischer Sprecher der Grünen/EFA-Fraktion sowie Sprecher aller deutschen Grünen-Abgeordneten. Wie es sich bei der Öko-Partei gehört, gehen ein Mann und eine Frau gemeinsam als Spitzenkandidaten ins Rennen. Den weiblichen Teil dieses Tandems bildet die Brandenburgerin Ska Keller.

Giegold zeigte sich in Osnabrück überzeugt, dass sich die Stimmung zu Europa in Deutschland mittlerweile zum Positiven geändert hat. Es habe "Zeiten gegeben, in denen nicht einmal 20 Leute gekommen wären, wenn wir über Europa reden." Doch spätestens seit dem Brexit-Wirrwarr merkten nun viele, was sie an Europa haben. "Aber wir müssten noch viel häufiger über das reden, was dank der EU schon alles erreicht worden ist."

EU als Motor für den Klimaschutz

Der Europapolitiker äußerte sich enttäuscht über die Bundesregierung: "Die EU hat in den vergangenen Jahren viel mehr Umweltschutzgesetze geschaffen als die Große Koalition im gleichen Zeitraum." Es sei ihm deshalb manchmal "richtig peinlich", deutscher Abgeordneter zu sein. Wie solle ein Deutscher den Kollegen aus den Nachbarstaaten erklären, "dass wir hier die Technologien haben, die man braucht, um den Klimaschutz voranzubringen, und damit sogar die Wirtschaft anzukurbeln - es aber nicht tun?"

Bei der europäischen Agrarpolitik fällt sein Urteil dagegen anders aus. Diese stehe in einem "krassen Gegensatz" zur europäischen Naturschutzpolitik, da nach wie vor jeder Landwirtschaftsbetrieb pro Hektar Geld aus den Förderkassen bekomme - unabhängig von der dort praktizierten Anbauweise. Die Grünen werden die einzigen sein, die dies zum Wahlkampfthema machen werden, glaubt Giegold.

Forderung eines sozialen Europas

Doch nicht allein den Klimaschutz will er im Wahlkampf betonen. Die EU habe sich stets in einem Entwicklungsprozess befunden, und dieser sei "noch nicht vorbei". Gerade bei der sozialen Sicherheit müsse sich die Gemeinschaft noch verbessern. Sven Giegold ist dabei aber gegen einheitliche Sozialstandards: "Es kann beispielsweise in Rumänien nicht die gleichen Standards wie in Deutschland geben." Stattdessen fordert er eine soziale Mindestabsicherung. Denn Armut sei immer auch ein Problem für das gesamte Gemeinwesen, da die Demokratie am Ende immer nur so stark sei wie ihr schwächstes Glied.

Ein weiteres zentrales Anliegen ist für Giegold die Steuergerechtigkeit. Eine durchaus naheliegende Haltung für einen der Mitbegründer des deutschen Ablegers der Organisation "Attac", die sich nach seinen Worten schon lange für schärfere Steuergesetze in der EU einsetzt - seit dem Urteil des Bundesfinanzgerichtshofes, das den Globalisierunsgegnern jüngst die Gemeinnützigkeit abgesprochen hat, allerdings unter erschwerten Bedingungen. Konzerne wie Apple oder Amazon müssten endlich ihren fairen Anteil bezahlen, forderte Giegold. Es seien große Ziele, mit denen die Grünen ins Wahljahr 2019 gehen, räumte er ein. Aber die EU habe zuletzt "oft gezeigt, dass sie es schafft, gemeinsame Werte in gemeinsame Rechte zu verwandeln".