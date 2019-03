Berlin. Nicht Bundeskanzlerin Angela Merkel führt die Liste der wichtigsten Politiker an, sondern Grünen-Chef Robert Habeck. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) schafft es in der Beliebtheitsskala kein bisschen nach oben.

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck führt erstmals die Liste der wichtigsten Politiker im "Politbarometer" an. Habeck verdrängt in der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vom Spitzenplatz. Auf der Skala von +5 bis -5 erhält Habeck einen Durchschnittswert von 1,4, vor zwei Wochen lag er bei 1,2.

CDU/CSU und Grüne einziges Zweier-Bündnis

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 30 Prozent (minus eins) und die SPD auf 15 Prozent (minus eins). Die AfD könnte auf 13 Prozent (plus eins) zulegen, ebenso die FDP auf neun Prozent (plus eins) und die Linke auf neun Prozent (plus eins).

Die Grünen kämen unverändert auf 19 Prozent und die anderen Parteien zusammen lägen bei fünf Prozent (minus eins). Damit hätte eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen weiterhin als einziges Zweier-Bündnis eine Mehrheit.

Für das "Politbarometer" befragte die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen von Montag bis Mittwoch 1325 Wahlberechtigte. Der Fehlerbereich liegt bei bis zu drei Prozentpunkten.