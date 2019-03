Die Ukraine droht nach der Wahl vom Regen in die Traufe zu kommen

Osnabrück. Der Komiker Wladimir Selenski geht als Favorit in die ukrainische Präsidentschaftswahl am Sonntag. Ob der Quereinsteiger im Falle eines Wahlsiegs die Rolle als Hoffnungsträger erfüllen kann, ist fraglich.

Nun soll es also ein Schauspieler richten. Das zeigt, wie groß die Sehnsucht der Menschen in der Ukraine nach Erneuerung ist. Wenn der Frust über die politische Klasse besonders schmerzt, bekommen Quereinsteiger ihre Chance.

So war es in Italien mit der inzwischen an der Regierung beteiligten „Fünf Sterne“-Bewegung des Komikers Beppe Grillo. Und so war es in den USA, wo heute ein Immobilientycoon im Weißen Haus sitzt. Für die Geschicke des Landes bedeutet das vor allem eins: mehr Unberechenbarkeit.

In der Ukraine hat Amtsinhaber Petro Poroschenko die in ihn gesteckten Hoffnungen der Menschen nicht erfüllt. Er hat Korruption und Vetternwirtschaft keinen Riegel vorschieben können – trotz aller Vorschusslorbeeren und Unterstützung aus dem Westen. Die Annexion der Krim durch Russland und der bewaffnete Konflikt im Osten erschüttern weiter das Land. Die andauernde Wirtschaftskrise treibt Hunderttausende Ukrainer auf Jobsuche ins Ausland. Dafür wird Poroschenko zu Recht die Quittung erhalten. Die Bürde für seinen Nachfolger ist enorm.

Doch wird ausgerechnet Wladimir Selenski nach einem Machtwechsel für Besserung sorgen können? Kritiker sehen in dem Hoffnungsträger die Marionette eines Medienoligarchen. Damit käme das in die EU und Nato strebende Land vom Regen in die Traufe. Die Zukunft der Ukraine sieht wenig rosig aus. Für den inneren Frieden bedeutet das nichts Gutes.