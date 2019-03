Der Bahn bleibt nur das Tafelsilber

Osnabrück. Rekord bei den Passagierzahlen – und dennoch ist der Gewinn der Bahn eingebrochen. Auch wegen des wachsenden Schuldenbergs und der dafür fälligen Zinsen ging der Überschuss des Staatskonzerns gegenüber dem Vorjahr um fast 30 Prozent auf 542 Millionen Euro zurück. Das macht es für die Bahn AG schwieriger, die nötigen Investitionen ins Netz, neue Züge und mehr Personal zu stemmen. Sie wird nicht umhin kommen, andere Geldquellen anzuzapfen. Ein Kommentar.

Irgendetwas stimmt nicht am Modell Eisenbahn, zumindest nicht beim deutschen Staatskonzern: Noch nie sind so viele Menschen in Deutschland mit ICE und IC gefahren wie im vergangenen Jahr und trotzdem ist der Nettogewinn eingebrochen. Außerdem ist die ohnehin schon sehr lax gemessene Pünktlichkeit auf 74,9 Prozent gesunken. 2018 war also kein gutes Jahr für die Bahn.

Mit dem Rezept „Viel hilft viel“ will die Bahn die Weichen für die Zukunft stellen und allein in diesem Jahr zwölf Milliarden Euro investieren, um pünktlicher und attraktiver zu werden. Vom Bund als Eigentümer sollen 7,5 Milliarden Euro kommen – fehlen also noch 4,5 Milliarden, die von der Bahn selbst aufgebracht werden müssen. Aber wie soll das gehen angesichts des Schuldenbergs, der bis Ende des Jahres auf rund 20 Milliarden Euro steigen wird?

Bleibt nur das Tafelsilber, in diesem Fall die britische Konzerntochter Arriva. Die betreibt erfolgreich Wassertaxis in Amsterdam und Kopenhagen sowie einen Teil der roten Busse in London; geschätzter Wert laut den Büchern der Bahn: 2,5 Milliarden Euro. Frisches Geld brächte der Bahn also entweder ein Börsengang oder gleich ein Verkauf des Unternehmens, aber wieviel in Brexit-Zeiten unterm Strich tatsächlich in die Kasse käme, ist unsicher.

Ginge sonst noch was? Vielleicht ein Vergleich der eigenen Strukturen mit denen der nationalen Konkurrenz. Immerhin beweisen die privaten Wettbewerber Tag für Tag, dass sich durchaus Geld verdienen lässt – und zwar auf demselben Schienennetz.