Deutschland und der Umweltschutz: ein reines Trauerspiel

Osnabrück. Die EU-Kommission kritisiert, dass Deutschland bei Tausenden Naturschutzgebieten Fehler gemacht hat. Dazu ein Kommentar.

Ach, Deutschland! Was gibst Du nur für ein trauriges Bild in Sachen Umweltschutz ab. Im Grundwasser werden die Nitrat-Grenzwerte nicht eingehalten. In der Luft sind laut Messdaten vielerorts zu viele potenzielle Schadstoffe. Und bei der Ausweisung von Naturschutzgebieten geht es dann auch noch drunter und drüber. Traurig. Wie kommt das? Weil Politik und Umweltschutz sich in einem Punkt gravierend unterscheiden: in der Langlebigkeit.

Politik denkt in Wahlperioden. Die gestern beschlossenen ambitionierten Umweltziele sind morgen wieder vergessen. Das ist schlecht, denn Umweltschutz ist eigentlich ein Generationenprojekt, bei dem aus Ankündigungen und wohlfeilen Worten irgendwann auch Taten folgen müssen. Aber, und das wissen auch Politiker: Umweltschutz ist nur so lange populär, wie man selbst nicht betroffen ist. Er bringt Einschränkungen und Verzicht mit sich.

Wie gut, dass es im Zweifelsfall einen Sündenbock gibt, der sich eh nicht wehrt: die Europäische Union. Denn die überprüft die Einhaltung der einst selbst gesetzten und für sinnvoll erachteten Ziele und straft im Zweifelsfall ab. Wenn nun also im Hauruck-Verfahren Naturschutzgebiete gesichert oder die Düngeregeln verschärft werden müssen, ist eben die EU schuld. Nicht diejenigen, die das über Jahre verschlafen haben. Auch das ist antieuropäisch