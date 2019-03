Washington. Skurriler Auftritt im US-Senat: Als Argumente gegen einen Klimaschutzplan zeigt ein Senator Bilder aus "Star Wars", Comic-Seepferdchen und einen Ex-Präsidenten, der auf einem Dinosaurier reitet.

Spätestens seit Donald Trump Präsident der USA ist, können Republikaner und Demokraten kaum noch sachlich und respektvoll miteinander debattieren. Das jüngste Beispiel dafür lieferte der republikanische Senator Mike Lee in einer Debatte zum Klimaschutz und den "Green New Deal". Dabei handelt es sich um einen umstrittenen und vor allem von Demokraten unterstützen Plan für einen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel mit Fokus auf Umweltschutz, Nachhaltigkeit und soziale Absicherung.

Dino und Raketenwerfer

Er wolle diesem Plan den Ernst entgegen bringen, den er verdiene, sagte Lee zu Beginn seines Vortrags – und zeigte ein extra angefertigtes Bild, auf dem Ex-US-Präsident Ronald Reagan mit Maschinengewehr und Raketenwerfer auf einem Velociraptor reitet – der Dinosaurier umklammert dabei ein US-Flagge. Doch damit nicht genug. (Weiterlesen: So lacht die Welt über das Brexit-Chaos)

Alternative Kuh stammt aus "Star Wars"

Um sich darüber lustig zu machen, wie das Transportwesen in verschneiten Regionen umweltschonender gestaltet werden könnte, zeigte er ein Bild aus dem Hollywood-Film "Star Wars"; darauf reitet Luke Skywalker auf dem Fabelwesen Tauntauns.

Ein Tauntauns möge nicht so effizient sein wie Flugzeuge, dafür aber CO2-neutral, sagte Lee. Sie könnten außerdem als Ersatz für Kühe dienen, die laut "Green New Deal" angeblich verbannt werden sollen. Tatsächlich sieht der Plan nicht vor, dass Kühe und Flugzeuge abgeschafft werden.



"Star Wars"-Star meldet sich zu Wort

Skywalker-Darsteller Mark Hamill habe zunächst an einen Scherz geglaubt, bei dem jemand die Szenen aus dem Senat per Bildbearbeitung gefälscht habe, schrieb er auf Twitter. Doch Lee war noch nicht fertig.





Und nun zu "Aquaman"

Als Ersatz für Flugzeuge in wärmen Gebieten zeigte er ein Bild der Comicfigur "Aquaman", die auf einem riesigen Seepferdchen reitet. Das sei vermutlich die beste Lösung für die Menschen auf Hawaii. "Ein riesige Flotte dressierter Seepferdchen wäre cool! Das wäre wirklich, wirklich genial", sagte Lee.

Lees Lösung gegen Klimawandel: Liebe und Babys

Am Ende seines 14-minütigen Vortrags lenkte der Republikaner aus dem Bundesstaat Utah kurz ein und sagte, der Klimawandel sei kein Witz, der "Green New Deal" dagegen schon. Eine echte Lösung für die Probleme der Zukunft hatte Lee auch parat: "Verliebt euch, heiratet und bekommt Kinder." Wie genau das zum Klimaschutz beitragen kann, erklärte der Senator nicht, untermalte seine Sätze aber mit einem Bild von Säuglingen.

"Wenn dieser Kerl Senator sein kann..."

Die Demokraten reagierten entsetzt auf die Comedy-Show. Die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez schrieb auf Twitter, dass Gesetzgeber und Experten zahllose Stunden über Details zu Industriepolitik und deren Auswirkungen auf das Klima und den Anstieg des Meeresspiegels gebrütet hätten, so wie es sie gehöre, wenn man den Beruf ernst nehme und den Senat respektiere. Lees Auftritt zeige was passiert, wenn man das nicht tut. Später richtete sie an Ihre Leser: "Wenn dieser Kerl Senator sein kann, könnte Ihr alles erreichen." (Quiz: Sind Sie schon fit für die Europawahl?)

Sehen Sie hier die gesamte Rede im Original: