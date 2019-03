Migranten gehen von Bord des Öltankers „El Hiblu 1“, nachdem die maltesische Armee die Kontrolle über das Schiff übernommen hat. Foto: Rene' Rossignaud/AP

Rom/Valletta. Der bizarre Fall zeigt das Chaos, das bei der Seenotrettung herrscht. Migranten bringen ein Handelsschiff in ihre Gewalt und steuern es Richtung Malta. Ihr Ziel: Bloß nicht in die libysche „Hölle“ zurück. Die maltesische Armee geht mit Maschinenpistolen an Bord.