London. Nachdem das britische Parlament alle Brexit-Varianten abgelehnt hat, fragt sich die Welt, wie es nun weitergeht. Und das Internet wirft die Frage auf, ob die Abgeordneten bei der letzten Abstimmung einfach nur hungrig waren?

Das Brexit-Chaos hat auch nach bald drei Jahren noch immer kein Ende gefunden. Während Theresa May und ihr Kabinett Woche für Woche ihre Glaubwürdigkeit verspielen, versucht die Welt zu verstehen, was da in London los ist. Die britische Zeitung "The Guardian" bringt die neusten Entwicklungen mit ihrer Titelseite vom Donnerstag auf den Punkt:



"Endlich kann das Parlament mitreden", titeln die Briten. Das Unterhaus hatte zuvor auf seine Macht gepocht und gegen den Willen der Premierministerin mehrere Abstimmungen anberaumt. Doch der "Guardian" verrät auch, wie die Abgeordneten am Mittwochabend dann gesprochen haben, als sie endlich durften: "Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein." Keine der acht Anträge hatte eine Mehrheit erhalten.

"Stimmt für den Brexit und ich mach' den Exit"

Auch die alteingesessene "Times" weiß anscheinend nicht mehr, wie es weitergehen soll und setzt zur Abrechnung mit Premierministerin Theresa May an: "Ihr wurde mit dem Brexit ein nahezu unmögliches Blatt gegeben, das sie dann auch noch erstaunlich schlecht spielte. (...) Sie war unbeweglich, als Flexibilität erforderlich war. Sie war geheimniskrämerisch, als sie offen hätte sein sollen. Sie hat sich auf Tricksereien verlassen, als Aufrichtigkeit angebracht war. Sie erwies sich als unfähig, ihren eigenen Plan zu verkaufen. Am Ende hatte sie das Vertrauen aller verspielt, deren Unterstützung sie brauchte – ihres Kabinetts, ihrer Partei, des Parlaments und der EU."

Mit "Stimmt für den Brexit und ich mach' den Exit" spielt die Gratis-Zeitung "Metro" auf das Angebot von May an, zurückzutreten, wenn ihr Deal endlich angenommen wird.

"Wenn Thresa May wirklich im Amt bleibt, bis der Brexit geschafft ist, wird sie noch die Premierministerin mit der längsten Amtszeit der Geschichte", mutmaßt ein Twitter-User.

Der britische Schauspieler David Schneider fasst die Situation leicht resigniert zusammen: "Tolle Neuigkeiten. Das Parlament ist endlich darin übereingekommen, dass sie gar nichts wollen."

Anzeige Anzeige

Kann die Premierministerin überhaupt noch etwas richtig machen?

Ein indischer Twitter-Nutzer zieht Parallelen zur britischen Kolonialherrschaft: "Ich bin Inder und ich kann euch sagen, Briten brauchen ewig bis sie verschwinden."



Die deutsche Grünen-Politikerin Manuela Rottmann hofft, dass das Chaos im britischen Parlament Abschreckung genug für alle Befürworter einer Mehrheitswahl ist.

"Brexit ist wenn das halbe Land im Bus aus Versehen den Stopknopf drückt und sich nun verpflichtet fühlt auszusteigen, obwohl es die falsche Haltestelle ist", schreibt ein Twitter-User. Ein passendes Bild, das ein anderer noch weiterführt: "Nur steigt niemand aus, weil es draußen regnet. Und so steht der Bus jahrelang still, weil sich im Inneren alle anbrüllen."

Eine Anspielung, die sich im Netz häufiger findet ist die auf eine alte Werbung für Süßigkeiten. Vielleicht waren die Abgeordneten des Unterhauses einfach unterzuckert?