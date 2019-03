Osnabrück. Peter Neher, Präsident des Deutschen Caritasverbandes, steht dem Grundrenten-Modell von Minister Hubertus Heil (SPD) kritisch gegenüber: "Das Heil’sche Modell halte ich nicht für geeignet, das komplexe Problem Altersarmut zu lösen", sagte Neher im Interview mit unserer Redaktion. Außerdem fordert Neher, sich mit dem Thema Armut differenziert auseinandersetzen. Es werde "viel skandalisiert", warnte er – und das habe Folgen.

Herr Neher, das Thema Grundrente beschäftigt die Republik. Unstrittig ist, dass etwas getan werden muss. Streit gibt es hingegen um die Bedürftigkeitsprüfung. Wie sehen Sie das, ist sie notwendig?



Die Rentenversicherung kennt, mit wenigen Ausnahmen, zum Beispiel bei der Witwenrente, keine Bedürftigkeitsprüfung. Wichtig ist, zwischen dem System der Rente und dem System der Grundsicherung zu unterscheiden. Hier geht es um zwei unterschiedliche Logiken. Bei der Grundsicherungslogik greift die Bedürftigkeit. Die Sozialversicherungslogik geht von dem aus, wie viel jemand in die Rente eingezahlt hat. Das Anliegen bleibt aber: Wie kann man Menschen vor der Altersarmut bewahren? Vor diesem Hintergrund ist die Diskussion zu führen, Scheindebatten helfen nicht weiter.

Sie lehnen den Vorschlag von Arbeitsminister Hubertus Heil also ab?

Der Vorschlag ist tatsächlich kritisch zu bewerten, nicht das Anliegen als solches.

Von wie vielen Betroffenen sprechen wir eigentlich? Die Zahlen in der Debatte unterscheiden sich immens.

Für die Grundrente von Minister Heil sind die Voraussetzungen: 35 Jahre sozialversicherungspflichtige Arbeit, wobei Pflege-, Kinder- und Elternzeiten hinzugerechnet werden. So kommt Heil auf etwa zwischen drei und vier Millionen Menschen. Diese sind aber nicht alle von Altersarmut betroffen. Wenn man wirklich die von Altersarmut Betroffenen unterstützen will, dann muss man Menschen in der Grundsicherung in den Blick nehmen. Damit diese Menschen eine adäquate Rente bekommen, könnte die Grundsicherung aufgestockt werden. Dann gäbe es die Bedürftigkeitsprüfung, aber in der Grundsicherung und nicht in der Rentenversicherung. Dann käme man zu ganz anderen Zahlen.

Das Modell von Minister Heil trifft also nicht die Richtigen?



Zweifelsohne erreicht das Heil’sche Modell auch einen bestimmten Kreis von Personen, deren bisherige Rente nicht zum Leben ausreicht. Doch es trifft nicht automatisch die wirklich Bedürftigen. Die Frage ist doch: Wer hat 35 Jahre ununterbrochen sozialversicherungspflichtige Zeiten? Lassen Sie mich dies an einigen Zahlen verdeutlichen: Bei 15 Prozent der Empfänger von Grundsicherung gibt es keinerlei anrechenbares Alterseinkommen, bei einem Drittel von ihnen liegen die Renten unterhalb von 300 Euro und bei einem weiteren Drittel zwischen 400 und 600 Euro. Und der Durchschnitt der sozialversicherungspflichtigen Zeiten bei Grundsicherungsempfängern liegt bei 15 Jahren. Das heißt, sie alle kämen nicht in den Genuss der Heil’schen Grundrente.

Wir packen das Problem also damit nicht an der Wurzel?



Nein, mit diesem Modell nicht.

Und nun?

Derzeit arbeitet eine hochkarätig besetzte Rentenkommission an genau diesem Thema. Es wäre sinnvoll, auf deren Vorschläge zu warten, statt mit einem eigenen Modell vorzupreschen, wie es Minister Heil hier gemacht hat. Abgesehen davon, dass das auch politische Kultur vermissen lässt. Das Anliegen ist wichtig, aber das Heil’sche Modell halte ich nicht für geeignet, das komplexe Problem Altersarmut zu lösen.

Über das Modell wird also noch zu debattieren sein. Aber grundsätzlich ist klar, dass Menschen, deren Rente nicht reicht, in Zukunft besser unterstützt werden müssen. Wie sollte das finanziert werden?

Egal, welches Modell von Grundrente man fährt, es sollte ein steuerfinanziertes Modell sein. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Anliegen. Die Last, dafür aufzukommen, kommt der Rentenversicherung nicht zu. Dafür hat sie nie Beiträge erhoben.

Thema Pflege

Es hat gedauert, nun ist er beschlossene Sache: Gesundheitsminister Jens Spahn hat angekündigt, dass im Herbst dieses Jahres der Pflege-TÜV eingeführt wird. Eine gute Sache?

Die Caritas hat sich gemeinsam mit anderen Wohlfahrtsverbänden seit langem dafür eingesetzt, von der Wirkung her zu denken. Dabei geht es um die Frage: Woran machen wir fest, ob eine Pflege gut ist? Pflege-TÜV klingt zwar sehr technisch, aber der Ansatz ist richtig. Er denkt von der Wirkung her: Wie kann die Selbstständigkeit erhalten werden, wie ist die Wundversorgung und so weiter. Es ist das erste Mal, dass so vorgegangen wird, und das finde ich positiv.

Das bisherige System mit Schulnoten war wenig aussagekräftig, weil Positives und Negatives miteinander verrechnet wurde, am Ende bekam fast jede Einrichtung die Note 1 bis 2. Eine schön gestaltete Speisekarte zum Beispiel konnte den Schnitt heben, obwohl auf der anderen Seite zentrale Dinge wie Wundversorgung den Schnitt eigentlich nach unten hätten ziehen müssen. Wird der neue Pflege-TÜV den Angehörigen nun bessere Möglichkeiten geben, die Einrichtungen zu vergleichen?

Man kann mit dem neuen System tatsächlich die Qualität der Pflege noch einmal anders in den Blick bekommen. Wie wirkt sich welche Pflege im Pflegealltag in der Bewertung aus? Diese Fragen lassen sich mit dem neuen System adäquat beantworten.

Hilft das auch den Einrichtungen? Oder müssen die Mitarbeiter noch mehr Bürokratie fürchten? Auch das alte System hat ihnen ja einiges abverlangt.

Die Umstellung auf das neue System ist schon ein Aufwand, das ist klar. Gleichzeitig wird er möglicherweise gemindert, weil die externe Qualitätsprüfung zu verzahnen ist mit dem internen Qualitätsmanagement. Viele Einrichtungen sind zudem sehr erfahren in solchen Dingen. Sie wissen um die Vorteile, sich die eigenen Abläufe immer mal neu vor Augen zu führen.

Wenn Sie ein Pflegeheim für einen Angehörigen suchen müssten, wie würden Sie vorgehen?

Die objektiven Vergleichsmöglichkeiten, die auf dem Markt sind, sollte man nutzen. Ich halte es aber auch für wichtig, sich persönlich einen Eindruck zu verschaffen. Man sollte mit den Verantwortlichen sprechen, einen Rundgang machen, schauen, was für spezielle Angebote es gibt, zum Beispiel für an Demenz erkrankte Menschen. Auch die Frage, wie digitale Hilfsmittel zum Einsatz kommen, wird immer wichtiger. Zusammen mit den oben genannten objektiven Kriterien und letztlich mit dem Willen des betroffenen Angehörigen ergibt das eine gute Grundlage für eine Entscheidung.

Auch die Situation der Beschäftigten in der Pflege hat sich Minister Spahn vorgenommen, ein Aktionsplan soll 13.000 Pflegekräfte mehr in den Dienst bringen. Hat sich schon was getan?

Zunächst klingt das ja gut. Wenn Sie aber 13.000 Pflegekräfte auf die vielen tausend Einrichtungen umrechnen, relativiert sich das schnell. Grundsätzlich begrüßen wir die Entscheidung, die Umsetzung wird aber nicht einfach.

Warum?

Ich frage mich, wo die 13.000 zusätzlichen Pflegekräfte herkommen sollen. Einfach ein politisches Signal zu geben, indem man sagt, dass 13.000 neue Stellen geschaffen werden, bringt noch keine einzige neue Pflegekraft in die Einrichtungen. Zudem ist nicht nur die Gewinnung neuer Kräfte eine Aufgabe, sondern auch das Anliegen, die Mitarbeitenden in den Einrichtungen zu halten.

Wie meinen Sie das?

In der Altenpflege gibt es eine signifikant hohe Zahl an Pflegekräften, die nach relativ wenigen Jahren diesen Arbeitsbereich wieder verlassen. Diese Zahl ist deutlich höher als in anderen Berufen. Und da bin ich dann ganz schnell bei den Bedingungen, unter denen die Menschen in der Pflege arbeiten müssen. Wie müssen die Bedingungen sein, damit die Verweildauer der Menschen in diesen Berufen steigt? Und wie schaffen wir Bedingungen, um mehr Menschen für die Ausbildung zu gewinnen?

Dass die Bedingungen in der Pflege oft hart sind, ist auch in der Politik angekommen. Dort wird bereits daran gearbeitet, Stichwort Aktion Pflege.

In der Konzertierten Aktion Pflege, die von drei Ministerien gemeinsam und mit großer öffentlicher Wirkung gestartet wurde, gibt erste Beschlüsse. Zum Beispiel, dass in den kommenden Jahren zehn Prozent mehr Menschen in Pflegeberufen ausgebildet werden sollen. Als Träger tragen wir selbstverständlich unseren Teil dazu bei. Nur müssen die Bedingungen so sein, dass die Menschen auch gern die Ausbildung machen wollen. Von den Trägern zu verlangen, mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen, löst das Problem nicht. Wir können dann zehn Prozent mehr ausbilden, wenn die Bedingungen so beschaffen sind, dass Menschen diesen Beruf auch ergreifen wollen.

Wie können denn die Bedingungen verbessert werden?

Nehmen wir das Pflegepersonalstärkungsgesetz, darin geht es um Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf. Es ist wichtig, dass diese Punkte umgesetzt werden. Notwendig sind auch Maßnahmen zur Betreuung pflegebedürftiger Angehörige. Denn auch in diesem Beruf gibt es viele Menschen, die ihrerseits daheim pflegebedürftige Angehörige haben. Nicht zu vergessen das große Thema Digitalisierung. Wie kann sie helfen, Pflege zu erleichtern und zu verbessern? Es gibt zum Beispiel in der Wundversorgung spannende Ansätze, da kann ein Pfleger direkt über das Tablet mit dem Arzt verbunden werden und Details zur Wundversorgung absprechen. Nennen möchte ich auch das Pflegeberufegesetz, das die Ausbildung in den Bereichen Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege zusammenführt. Das eröffnet dem Einzelnen mehr Einsatzmöglichkeiten in seinem erlernten Beruf. Grundsätzlich wird ein Beruf attraktiver, je mehr Möglichkeiten zur Gestaltung und Entwicklung er beinhaltet.

Tatsächlich werden die meisten Pflegebedürftigen zu Hause von Angehörigen gepflegt, viele reiben sich in der Mehrfachbelastung zwischen Arbeit, Familie und Pflege auf, vor allem Frauen sind betroffen. Von dieser großen Gruppe ist in der Politik allerdings selten die Rede. Was müsste geschehen, um ihre Situation zu verbessern?

Das ist ein wichtiger Punkt. Hier sind die unterstützenden Angebote zu nennen, die wir ausbauen müssen, zum Beispiel Kurzzeitpflege, Nachtpflege oder auch das Thema Pflegezeit. Letzteres muss man ähnlich denken wie die Elternzeit – mit dem großen Unterschied, dass die Situation in der Pflege mit der Zeit schwieriger und aufwendiger wird, während in der Elternzeit die Kinder größer werden und zunehmend weniger Betreuung benötigen. In Sachen Pflegezeit müsste man daher viel stärker in kürzeren Intervallen denken und planen. Auch in der Krankenhausnachsorge brauchen die Angehörigen dringend bessere Unterstützung.

Immer, wenn es um Pflege geht, ist das Schlagwort Pflegenotstand nicht weit. Ist das nicht frustrierend und auch demotivierend für diejenigen, die in der Pflege schon jetzt top Arbeit leisten?

Das ist in der Tat knifflig. Einerseits müssen Probleme benannt werden, die kann und darf man nicht schönreden. Andererseits müssen wir, auch Sie als Journalisten, die darüber berichten, darauf achten, wie über dieses Thema geredet und geschrieben wird. Möchten Sie einen Beruf ergreifen, über den immer nur in Negativschlagzeilen berichtet wird? Sich dieses Spannungsfelds bewusst zu sein, ist wichtig. Zumal die Erwartungen an die Pflegefachleute enorm sind.

Welche Erwartungen meinen Sie?



Gerade im Bereich der Pflege werden auf die Mitarbeitenden Erwartungen projiziert, die auch zu Hause kaum zu erfüllen sind an Zuwendung, an Zuneigung, an Zeit. Die professionellen Pflegekräfte sollen das alles leisten. Das baut einen enormen Druck auf. Und zeigt, dass wir hier ein gesellschaftliches Thema haben. Pflegefachleuten werden so Erwartungen ausgesetzt, die sie nie und nimmer erfüllen können. Auch darüber wird viel zu wenig diskutiert.

Unter ähnlich hohem Erwartungsdruck stehen heutzutage Lehrer.

Richtig, das ist das gleiche Phänomen, Lehrer stehen heute unter ähnlich hohem Erwartungsdruck wie Pflegefachleute. Wir müssen deshalb dringend die Frage diskutieren, wie wir eine Kultur der Anerkennung und der Wertschätzung praktizieren können, und zwar für Pflegekräfte und für solche, die den Beruf ergreifen wollen. Wichtig ist, dass die Pflegekräfte mehr Unterstützung erfahren. Das gilt auch für die Maßnahmen, die jetzt von den Arbeitsgruppen der Konzertierten Aktion Pflege erarbeitet werden. Dreh- und Angelpunkt ist die Personalausstattung, aber auch das Problem der Arbeitszeitverdichtung muss die Politik in den Blick nehmen.

Allerdings kosten mehr Pflegekräfte auch mehr Geld.

Natürlich. Eine bessere Personalausstattung darf aber nicht zulasten der Pflegebedürftigen gehen, wenn deshalb zum Beispiel der Eigenanteil steigen würde. Man muss das System als Ganzes denken und auch die Pflegeversicherung entsprechend weiterentwickeln. Sie muss in der Lage sein, eine höhere Personalausstattung mitzufinanzieren. Und zwar ohne, dass es auf den Geldbeutel der Betroffenen geht.

Thema Armut

In schöner Regelmäßigkeit wird beklagt, die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland ginge immer weiter auseinander. Stimmt das überhaupt oder ist da auch viel Empörung, vielleicht sogar Polemik im Spiel?

Wir müssen unterscheiden zwischen der Einkommens- und der Vermögensverteilung. In der Einkommensverteilung stagniert der Unterschied seit Jahren, aber auf hohem Niveau. Es stimmt nicht, dass hier die Schere immer weiter auseinander geht. Das ist ein Punkt, der gerne skandalisiert wird, aber dennoch falsch ist. Was auch nicht stimmt ist die Behauptung: Der Mittelschicht geht es immer schlechter, und sie nimmt immer weiter ab. Richtig ist: Wir haben seit Jahren einen relativ konstanten Anteil der Mittelschicht von 49 bis 51 Prozent an der Gesamtgesellschaft. Dennoch wird auch hier gerne der Untergang beschworen. Das hat Folgen: Wenn Sie die Mittelschicht schlechtreden, hat diese kein Empfinden mehr für diejenigen, denen es wirklich schlecht geht.

Der Reichtum ist dennoch ungleich verteilt in Deutschland.

Wir haben ein Problem bei der Vermögensverteilung. Wer kein Eigentum hat oder Schulden, der wird vermutlich auch in zehn Jahren nichts haben. Wer aber 100.000 Euro Vermögen hat oder mehr, dessen Vermögen wächst. Und dann kommt noch das Thema Erbschaften hinzu. Zusammen ergibt das bei der Vermögensverteilung eine dramatische Entwicklung, die sich mehr und mehr verschärft. Da müssen wir handeln: Wo sind Verantwortlichkeiten? Wo macht es Sinn, steuerlich gezielt einzugreifen? Wo können wir Maßnahmen ergreifen, um gezielt von Armut Betroffenen zu helfen? Wichtig ist, sich differenziert mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Stattdessen wird viel skandalisiert. Ich ärgere mich über jede Empörungsrhetorik, denn sie vermittelt ein falsches Bild und verstellt den Blick auf das, was wirklich nötig ist.

Hat die Politik das Thema Armut verschlafen?

Das würde ich so nicht sagen, eher war Politik zu wenig zielgerichtet. Nehmen wir das Grundrentenkonzept von Hubertus Heil, das würde in etwa sechs Milliarden Euro kosten. Was könnte man mit dieser Summe alles erreichen, würde man sie zielgerichtet einsetzen, um bestimmten, besonders von Armut betroffenen Gruppen zu helfen. Das Prinzip Gießkanne ist hier nicht förderlich. Dennoch gibt es gute Ansätze, etwa das „Starke-Familien-Gesetz“, das den Kinderzuschlag deutlich verbessert hat, oder das Gute-Kita-Gesetz, das die Betreuung verbessert. Insofern passiert schon einiges. Ich würde also nicht sagen, Politik hat das Thema verschlafen, sondern man hat aus politischer Opportunität eher allgemeine Lösungen eingeleitet statt zielgerichtet vorzugehen. Wer aber gezielt Armut bekämpfen will, muss prüfen, wo und wie genau die Maßnahmen denn wirken.

Ein wichtiger Punkt ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, auch steigende Mieten sind ein Grund, in die Armut zu rutschen, manchmal droht gar Wohnungslosigkeit. Dabei ist Wohnen ein Menschenrecht. Was läuft hier schief?

Da ist jahrelang richtig viel schief gelaufen. Der soziale Wohnungsbau ist politisch gewollt plattgemacht worden. Wir haben einen Riesenbedarf an bezahlbaren Wohnungen. Die Bundesregierung hat reagiert und zwei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Allerdings muss das Geld auch zielgerichtet eingesetzt werden und wirklich in den Wohnungsbau fließen. Da sind die Länder gefragt und auch die Kommunen. Viele Kommunen haben in der Vergangenheit ihre eigenen Wohnungsgesellschaften verkauft und dadurch nicht mehr viele Handlungsmöglichkeiten. Aber Kommunen kommt beispielsweise das Bauplanungsrecht zu. Das heißt, es gibt Instrumente, die sie politisch einsetzen können.

Die Kommunen sind ja immer klamm...



Aber die Kommunen können Bedingungen aushandeln. Dazu braucht es nicht mehr als den politischen Willen. Wenn Kommunen und Länder ihre Aufgaben wahrnehmen, ist schon viel gewonnen. Und auch der Bund stellt zum Teil Bundesliegenschaften zu Verfügung, auch das kann helfen, je nachdem wo sie liegen und wie nutzbar sie sind. Auch der Deutsche Caritasverband hat zurzeit zwei große Bauprojekte in Freiburg, die wir realisieren, auch viele andere Verbände und die Bistümer leisten große Anteile. Aber: Es ist ein Problem, weil der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum so groß ist, und das nicht nur in den Ballungsräumen.

Auch für soziale Einrichtungen wird der Platz knapp. Kennen auch Sie als Wohlfahrtsverband das Problem?

Das ist auch bei uns ein Thema, natürlich. Beispielsweise wenn es um günstiges Bauland geht, wobei das immer auch abhängig ist von der Region. Und es braucht Bauherren, die zu Kooperationen bereit sind, die bereit sind, mit Sozialunternehmen gemeinsam Dinge voran zu bringen.

Verfehlt der Staat seine Fürsorgepflicht, weil den sozialen Wohnungsbau seit Jahren hat schleifen lassen?

Er hat sie verfehlt, ja. Aber ich glaube, dass das Bewusstsein für diese Problematik mittlerweile gewachsen ist. Wir hatten letztes Jahr unsere Kampagne genau zu diesem Thema, die sehr gut angekommen ist, auch das mag dazu beigetragen haben. Man muss aber auch sagen: Im Bereich der Wohnungslosen nehmen wir das Wohnungsproblem schon lange wahr. Nun aber ist das Thema politisch opportun, weil das Problem in der Mittelschicht angekommen ist. Nicht nur Menschen mit prekären Einkommensverhältnissen finden keine bezahlbare Wohnung mehr, sondern solche aus der Mittelschicht, der Krankenpfleger, die Krankenschwester, der Polizist im mittleren Dienst. Damit startet auch ein Verdrängungswettbewerb, weil diese Menschen in Wohnungen drängen, in die sie vorher nicht unbedingt wollten. Das ist die Ursache, warum es bei der Politik angekommen ist: weil das Problem Menschen erreicht hat, die von Haus aus nicht zu den Bedürftigen zählen.

Insbesondere Familien mit vielen Kindern haben Schwierigkeiten, Wohnungen zu finden. Müsste man sie speziell fördern? Wie?

Ich glaube ja. Für diese Gruppen hat zum Beispiel das neue Baukindergeld überhaupt keine Wirkung. Denen, die wirklich in schwierigen Einkommensverhältnissen leben, hilft das nichts. Die Summe ist eine Entlastung für die, die ohnehin bauen können. Aber die, die gar nicht die Möglichkeit haben, werden damit nicht erreicht. Das heißt, wir brauchen andere Überlegungen, etwa die Reform der Grunderwerbsteuer, die Absenkung oder Befreiung der Grunderwerbsteuer für Familien. Auch wurde das Wohngeld jetzt erhöht, aber nicht dynamisiert. Das war ein Fehler, denn das bedeutet, schon im nächsten Jahr ist die Erhöhung kaum mehr zu spüren. Auch im Mietrecht könnte man etwas machen, Stichwort Kündigungsschutz. Es gäbe also durchaus Instrumente, die wirksam wären und die wir uns wünschen würden. Wer in der Politik Armut bekämpfen will und damit auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, muss Prioritäten auch mal anders setzen.