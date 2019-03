Recep Tayyip Erdogan (r), Präsident der Türkei, begrüßt Unterstützer: Am 31. März finden in der Türkei Kommunalwahlen statt. Foto: Pool Presidential Press Service/AP

Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will die berühmte Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee zurückverwandeln. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag unter Berufung auf ein TV-Interview.