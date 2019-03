Köln. Das EU-Parlament hat der umstrittenen Reform des Urheberrechts ohne Änderungen zugestimmt – damit ist jedoch noch nicht beschlossen. Die Gegner hoffen weiter auf ein Scheitern – und dabei auf Deutschland.

Was ist der nächste Schritt?

Die EU-Staaten müssen dem Vorhaben im Europäischen Rat ein letztes Mal zustimmen. Als möglicher Termin dafür gilt der 9. April.

Kann der Rat die Reform noch kippen?

Ja, zumindest theoretisch. Der Rat muss den gemeinsamen Entwurf mit qualifizierter Mehrheit annehmen. Dafür müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

mindestens 16 der 28 EU-Staaten stimmen dem Vorhaben zu

die zustimmenden Mitgliedstaaten stellen in Summe mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung.

Sollte Deutschland doch noch gegen die Reform stimmen, könnte diese kippen. Zuletzt haben sich bereits einige Staaten gegen das Vorhaben ausgesprochen. Mit einem Nein Deutschlands könnte die sogenannte Sperrminorität erreicht werden, die eine Mehrheitsentscheidung blockiert. Sollte der Rat den Entwurf ablehnen oder zu keinem Beschluss kommen, wäre die Urheberrechtsreform gescheitert und das Verfahren würde damit enden. Dass Deutschland die Zustimmung im April verweigert, gilt derzeit allerdings als unwahrscheinlich. Doch die Gegner der Reform werden bis zuletzt versuchen, die Regierung umzustimmen.

Was passiert, wenn der Rat die Reform beschließt?

Bei ausreichender Mehrheit müssten die Länder die Richtlinie in nationale Gesetze fassen. Dafür hätten sie zwei Jahre Zeit, also bis 2021.

Scheitern Youtube-Uploads je nach Land?

Im Gegensatz zu EU-Verordnungen haben die einzelnen Staaten bei der Umsetzung einer Richtlinie einen gewissen Interpretationsspielraum. Rechtsanwalt Christian Solmecke sagte unserer Redaktion: "Insofern ist es sogar wahrscheinlich, dass es unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Mitgliedsstaaten geben wird." Es bleibe jedoch abzuwarten, wie drastisch die Unterschiede ausfallen. Die CDU hat angekündigt, die Reform des Urheberrechts in Deutschland ohne Uploadfilter umsetzen zu wollen. Stattdessen soll es Lizenzmodelle geben, mit denen Plattformen die Urheber an Einnahmen beteiligen. Derzeit ist also unklar, ob ein Nutzer in Deutschland ab 2021 beim Upload eines Videos scheitern würde, während er es in einem Nachbarland problemlos hochladen kann.

Warum hat Deutschland überhaupt mit Ja gestimmt?

Das fragen sich vor allem die Gegner der Vorhabens, denn im Koalitionsvertrag für Deutschland von Union und SPD heißt es: "Eine Verpflichtung von Plattformen zum Einsatz von Uploadfiltern, um von Nutzern hochgeladene Inhalte nach urheberrechtsverletzenden Inhalten zu 'filtern', lehnen wir als unverhältnismäßig ab. Negative Auswirkungen auf kleinere und mittlere Verlage müssen vermieden werden." (mit dpa)