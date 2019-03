Bevor die Welt im Plastikmüll versinkt

Osnabrück. Einmal benutzen und dann in den Müll damit: Plastik-Wegwerfprodukte sind praktisch - aber auch schädlich für Klima und Meere. Das EU-Parlament hat deshalb das Verbot vieler Wegwerfprodukte aus Plastik auf den Weg gebracht. Das ist immerhin ein Anfang. Ein Kommentar.

Wie schön, dass die EU endlich Ernst macht im Kampf gegen Plastikmüll. Es ist freilich zunächst nur ein winzig kleiner Schritt, einige wenige Einwegprodukte vom Markt zu nehmen. Auch ist die EU nur ein einzelner Akteur im Umweltdrama rund um den Globus. Zu den größten Verursachern der ozeanischen Plastikverschmutzung gehören China, Indonesien, Vietnam, Thailand und die Philippinen.

Hinzu kommt: Plastik in den Meeren hält sich dort hunderte von Jahren. Und die Müllstrudel sind inzwischen so groß, das man sie vom All aus erkennen kann. Im Jahr 2050, so befürchten Forscher, wird womöglich mehr Plastik als Fisch in den Weltmeeren sein.

Ein Verbot von Trinkhalmen und Plastiktellern wirkt vor diesem Hintergrund fast schon lächerlich. Und dennoch kann die Europäische Union Großes erreichen – dann nämlich, wenn sie weitere Schritte folgen lässt und wenn sich andere Staaten ihrem Vorbild anschließen.

Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen und Vorreiter zu sein. Und wer, wenn nicht die reichen Industriestaaten, sollte dazu in der Lage sein. Das gilt beim Plastikmüll, aber auch beim Klimaschutz. Und ganz besonders gilt es für technologische Führer wie Deutschland. Sie müssen die Trends setzen – zum Wohl der Umwelt, aber auch, um durch stete Innovation international wettbewerbsfähig zu bleiben.