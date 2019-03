Sonderregel könnte den Streit um Rüstungsexporte nach Saudi Arabien lösen

Osnabrück. Beim Waffenexportverbot Richtung Saudi Arabien muss Deutschland einen Kompromiss mit seinen europäischen Partnern für gemeinsame Projekte finden. Es bringt nichts, sich hinter Maximalpositionen einzumauern.

Müssten sich die EU-Staaten an den eigenen Maßstäben messen lassen, läge ein langfristiger Exportstopp von Waffen nach Saudi Arabien auf der Hand. Denn die EU-Mitglieder haben sich in einem gemeinsamen Standpunkt verpflichtet, von einer Ausfuhr von Rüstungsgütern abzusehen, wenn eine Verletzung des humanitären Völkerrechts zu befürchten ist; im Jemen-Krieg, wo sich Saudi-Arabien und Iran einen Stellvertreterkrieg auf Kosten der Zivilbevölkerung liefern, deutet vieles darauf hin. Doch wir leben nicht in der besten aller Welten.

Ist es also statthaft, sich an europäischen Rüstungsexportprojekten zu beteiligen, bei denen der Anteil deutscher Bauteile je nach Gesamtvolumen einen bestimmten Anteil nicht übersteigt? Auch wenn nur eine deutsche Schraube eine Waffe erst zu einer Waffe macht, ist sie doch eine Waffe. Insofern bleibt die Verantwortung, sie nicht in falsche Hände geraten zu lassen.

Doch in einer Welt sicherheitspolitischer Verpflichtungen und Allianzen ist es fragwürdig, sich hinter Maximalpositionen einzumauern. Europäische Gemeinschaftsprojekte dauerhaft durch den deutschen Exportstopp zu blockieren, kann sich Berlin kaum leisten. Eine De-Minimis-Regelung böte die Möglichkeit, Partner nicht vor den Kopf zu stoßen. Ein Exportstopp für deutsche Waffen bliebe davon unberührt.