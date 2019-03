Keine EU-Schiffe mehr vor libyscher Küste: Das ist folgerichtig

Osnabrück. Endlich hat die Hängepartie ein Ende. Auch wenn der EU-Militäreinsatz im Mittelmeer nun offenbar nicht durch aktive Entscheidung der Staatengemeinschaft, sondern durch Aussitzen beendet wird, ist das Ergebnis klar: Künftig werden wohl keine EU-Schiffe mehr vor der libyschen Küste kreuzen.

Das ist folgerichtig. Zwar formulierte die Bundeswehr bis zuletzt als Kernauftrag der Mission Sophia die „Bekämpfung krimineller Schleusernetzwerke vor der libyschen Küste“. Aber in Wahrheit sinkt die Zahl derjenigen, die es von dort in die EU zieht, kontinuierlich. Kamen 2016 noch mehr als 180.000 Menschen in Italien an, waren es 2018 nicht einmal 24.000. Zuletzt ging es immer weniger um Schleuser und immer mehr um Seenotrettung. Kritiker werfen der Mission vor, die Migrationsbewegung von Nordafrika in die südlichen EU-Länder sogar beflügelt zu haben. Dass der Einsatz nicht haltbar ist, hatte sich über Jahre abgezeichnet.



Hart ist das vor allem für diejenigen, die heute noch in libyschen Flüchtlingslagern ausharren und aller Hoffnungslosigkeit zum Trotz in seeuntüchtige Schlauchboote gesetzt werden. Nun werden auch die letzten Schiffe, auf die die Migranten hätten hoffen können, ihre Posten verlassen. Für die EU kann das nur bedeuten, so viel Aufklärung und humanitäre Hilfe wie möglich in Libyen zu investieren und diese Menschen nicht alleine zu lassen.