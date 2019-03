Ab 15.00 Uhr (MEZ) berät das Unterhaus über die unterschiedlichen Brexit-Szenarien. Foto: imago/xAlbertoxPezzalix

London. Der Brexit-Streit im britischen Parlament geht in die nächste Runde. Das Unterhaus will heute über Alternativen zum mit Brüssel ausgehandelten Deal abstimmen. Die Abgeordneten wollen auf eigene Faust eine Ersatzlösung für das Austrittsabkommen der britischen Premierminister Theresa May suchen, das sie bereits zwei Mal abgelehnt haben. Wir begleiten die Entwicklung in London mit einem Liveblog.