Zeitumstellung: Höchste Zeit, dass dieser Unsinn aufhört

Osnabrück. Über kaum ein Thema wird so heftig und viel diskutiert wie über die Zeitumstellung. Die einen lieben die Sommerzeit mit ihren langen, hellen Abenden, die anderen nervt die ewige Umstellerei, die sie und ihre Kinder um den Schlaf bringt. Nun will die EU die Zeitumstellung abschaffen. Endlich! Ein Kommentar.

Die Zeitumstellung soll abgeschafft werden. Endlich! Kein halbjährliches Drama mehr mit den Kindern, die aus dem Rhythmus geraten. Nie wieder nerviges Uhrenumstellen in Haus, Auto und Büro. Ade, tranige Jetlag-Tage nach der Umstellung, die auch Erwachsenen Schlaf und Rhythmus raubt. Dass nur gerade mal ein Prozent der EU-Bürger bei der Abstimmung mitgemacht haben – geschenkt. Längst wissen wir, dass die Umstellung nicht nur den Alltag vieler empfindlich stört, sondern auch, dass der ökonomische Nutzen eine Mär ist. Die erhoffte Stromersparnis existiert nicht. Also weg mit der Zeitumstellung.

So weit, so gut. Es gibt nur ein Problem: Einfach wird das nicht. Hatte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gehofft, er könne das populäre Thema nutzen, um Bürgernähe zu beweisen, hat er sich getäuscht. Denn nun müssen erst einmal die Mitgliedstaaten entscheiden, welche Zeit gelten soll. Normalzeit? Oder Sommerzeit, bei der die Abende so schön lange hell sind? Streit ist programmiert, für beides gibt es gute Argumente. Der Flickenteppich, vor dem viele warnen, könnte Realität werden. Aber wäre das so schlimm? Nein. Schon jetzt gibt es in der EU drei Zeitzonen. In den USA sind es sogar elf, auch das funktioniert.

Doch bis die EU-Staaten alles ausgehandelt haben, dauert es, laut Plan bis 2021. Bis dahin heißt es: weiter an den Uhren drehen. Höchste Zeit, dass dieser Unsinn aufhört.