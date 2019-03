Warum wir künftig länger arbeiten müssen

Osnabrück. Frührenten sind nach wie vor beliebt. Sie seien den Menschen gegönnt, speziell jenen, die sehr lange sehr hart gearbeitet haben. Langfristig ist es aber nötig, länger zu arbeiten. Ein Kommentar.

Möglichst früh in Rente - viele Deutsche können sich gar nichts Besseres vorstellen. Die Rente mit 63 erfreut sich regen Zuspruchs, und auch die Möglichkeiten der Flexirente sprechen sich langsam rum. Langfristig werden die Deutschen aber länger arbeiten müssen. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Erstens dürfen die Beitragszahler nicht überfordert werden. Das werden sie aber, wenn sie aufgrund der alternden Bevölkerung immer mehr Rentner finanzieren müssen. Gleiches gilt für die Steuerzahler, die bereits etwa ein Drittel der Rentenausgaben tragen.

Zweitens werden die Menschen immer älter, und das häufig bei guter Gesundheit. Wer länger lebt, bezieht aber auch länger Rente und kann dann ohne allzu große Abstriche vom Ruhestand etwas länger arbeiten.

Drittens ist die deutsche Wirtschaft dringend auf alle verfügbaren Fachkräfte angewiesen. Anreize für Frühverrentungen sind deshalb zu vermeiden.

Voraussetzung ist bei all dem freilich eine starke soziale Komponente. So muss die Politik sich stärker um jene Beschäftigten kümmert, die aus gesundheitlichen Gründen frühzeitig ausscheiden müssen und ein hohes Armutsrisiko tragen. Zudem muss es mehr ordentlich bezahlte Jobs geben, die dann auch zu auskömmlichen Renten führen. Und es braucht mehr Beitragszahler. Da könnte man die Beamten in die Pflicht nehmen.