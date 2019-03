Warum eine Impfpflicht sinnvoll wäre

Osnabrück. Manche Kinderkrankheiten wie Masern, Mumps und Keuchhusten kehren zurück, weil Eltern ihre Babys nicht impfen lassen. Die große Koalition diskutiert deshalb über eine Impfpflicht. Auch mehreren Gründen wäre das durchaus sinnvoll. Ein Kommentar

Es wäre ein Grund, stolz zu sein, wenn Krankheiten durch Impfen verhindert und ausgerottet werden. Ein Beispiel dafür ist die Pest. Impfstoffe retten nachweislich Millionen Menschen das Leben.

Dass nun Kinderkrankheiten wie Masern, Mumps und Keuchhusten zurückkehren, hat einen Grund: In allen Industriestaaten werden die Impfgegner zu einem immer größeren Problem. Diese Bewegung ist Ausdruck des Zeitgeistes, Ausdruck eines tiefen Misstrauens gegen den Staat, gegen die Pharmaindustrie und die Eliten im Allgemeinen. In Zeiten, in denen soziale Netzwerke haarsträubende Geschichten massenhaft verbreiten, dringen sachliche Argumente kaum noch durch.



Irrationale Diskussionen

Natürlich birgt das Impfen auch Risiken, und darüber muss aufgeklärt werden. Aber Anti-Impf-Kampagnen sind ein weiteres Beispiel für die Irrationalität vieler aktueller politischer Diskussionen, man denke nur an den Brexit. Impfgegner, die nur etwa zwei Prozent der Bevölkerung ausmachen, leben ihre Überheblichkeit auf Kosten der Gesundheit anderer aus.

Staat sollte Grenzen setzen

Dem darf und muss der Staat Grenzen setzen: Ungeimpfte Kinder dürfen keinen Zugang mehr zu Kitas und Schulen haben. Die große Koalition sollte eine Impfpflicht zumindest für Masern erlassen. Es ist Union und SPD hoch anzurechnen, dass sie dieses Thema aufgreifen. Persönliche Freiheit darf nicht über der gemeinschaftlichen Verantwortung stehen.