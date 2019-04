Osnabrück. Vor der Europawahl fragen sich viele Menschen: Was tut die EU eigentlich für mich? Eine Antwort: Sie finanziert zahlreiche (Bau-) Projekte, auch in Stadt- und Landkreis Osnabrück, sowie dem Emsland. Eine Übersicht.

Der Osnabrücker Zoo, das Germanenland am Alfsee, das Moormuseum: Sie alle profitieren von den Fördergeldern der Europäischen Union. Insgesamt stehen dem Land Niedersachsen in der aktuellen Förderperiode 691 Millionen Euro aus dem Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und 288 Millionen Euro aus dem Europäische Sozialfonds (ESF) zur Verfügung.

Das Geld wird in Niedersachsen regional sehr unterschiedlich verteilt, wie diese Karte (Stand 30.09.2018) zeigt. Aufgelistet sind die Fördergelder, die aus dem EU-Fonds EFRE bereitgestellt werden können. Ob die Summen tatsächlich auch abgerufen werden, hängt vom jeweiligen Projektverlauf ab. Demnach geht relativ viel Geld in die Landkreise Goslar und Lüneburg, während Stadt und Landkreis Osnabrück sowie das Emsland eher im mittleren Bereich liegen.

Die Fördermittel gehen insbesondere an Unternehmen und Kommunen, die sich mit ihren Projekten um die Gelder bewerben. Letztendlich profitieren aber auch die Normalbürger von den Geldern der EU, wie diese Beispiele aus der aktuellen Förderperiode des EFRE zeigen:

Germanenland am Alfsee

Für die Alfsee GmbH konnte ab 2017 rund 500.000 Euro aus den Fördertöpfen der EU abrufen, um in Rieste das sogenannte "Germanenland" zu bauen. Dabei handelt es sich um eine Siedlung mit 30 Ferienhäusern, die im historischen Stil errichtet wurden und den Besuchern ein "Eintauchen in die sagenhafte Welt von damals" ermöglichen sollen. In der Vorhabenliste der niedersächsischen Landesregierung heißt es: "Mit dem Germanenland am Alfsee wird die germanische Kultur und Lebensweise touristisch erfahrbar und erlebbar gemacht."

Insgesamt investierte die Alfsee GmbH rund sechs Millionen Euro in das Germanenland. Auch das Land Niedersachsen und der Landkreis Osnabrück steuerten einen Teil zu der Summe bei. Die EU will mit ihrer Förderung im konkreten Fall die "Entwicklung touristischer Dienstleitungen kleiner und mittelgroßer Unternehmen" fördern. Die ersten Ferienhäuser konnten im Mai 2018 bezogen werden.

Baumwipfelpfad in Bad Iburg



Es war die Attraktion bei der Landesgartenschau 2018 in Bad Iburg: Der Bauwimpfelpfad führte die Besucher in einer schwindelerregenden Höhe von 28 Metern durch den Waldkurpark der Gemeinde. 30 Stationen informierten über die dortige Flora, Fauna, Geologie, Geschichte und Waldpersönlichkeit.

Ein Erlebnis, das ohne die Förderung der EU so wohl nicht möglich gewesen wäre: Aus dem EFRE standen insgesamt rund 1,4 Millionen Euro für die Baumwipfelpfad Bad Iburg UG zur Verfügung, zur "Implementierung eines touristisches Leuchtturmprojekt für Bad Iburg und den Landkreis Osnabrück". Die Attraktion soll nämlich auch im Jahr nach der Großveranstaltung weiter begehbar sein: Am 13. April soll der Baumwipfelpfad wiedereröffnet werden.

Technologietransfers der Hochschule Osnabrück

Medizinische Implantate, Hochleistungswerkzeuge oder komplexe Prototypen formen – Studenten und Wissenschaftler der Hochschule Osnabrück sowie ihre Kooperationspartner aus der Wirtschaft brauchen dazu nicht viel mehr als eine Idee. Am Technologiecampus Werkstoffdesign können sie beliebige Geometrien mit einem Drucker entstehen lassen, und zwar nicht nur aus Plastik, sondern auch aus Metall.



Möglich macht es der "KombiMat3D", der Metalle schichtweise miteinander verschmelzen kann, sodass eine dreidimensionale Struktur entsteht. Für die Anschaffung dieses Geräts stellte die EU ein Budget von rund 740.000 Euro zur Verfügung. Ziel ist es, den Technologietransfer zwischen Hochschulen und Unternehmen zu stärken. So steht das Gerät den Kooperationspartnern im Netzwerk "Technos – neue Materialien und Prozesse Osnabrück-Emsland" zur Verfügung.

Naturerlebnis im Bourtanger Moor



Den Naturpark Bourtanger Moor für alle Touristengruppen erlebbar zu machen – dafür gewährt die EU eine Förderung von maximal 700.000 Euro. Der Verein, der den Naturpark verwaltet, plant mit dem Geld unter anderem, das Außengelände des Emsland-Moormuseums umzugestalten. Auf dem rund 30 Hektar großen Areal soll ein "Naturpark im Kleinen" enstehen, in dem sich auch Menschen mit stark eingeschränkter Mobilität etwa über die typischen Pflanzen und Tierarten oder die landwirtschaftliche Nutzung des Areals informieren können. Außerdem soll ein Fahrradrundkurs mit Informations- und Beobachtungseinrichtungen entstehen. Ziel der Förderung ist es, die Entwicklung des touristischen Potentials von Naturschutzgebieten zu fördern.

Sanierung des Rathauses Freren

Neue Fenster wurden eingesetzt, die Dämmung in den Heizkörpernischen erneuert und das Dach abgedichtet: Bei der Sanierung des Rathauses der Samtgemeinde Freren im Sommer 2018 war einiges zu tun. Die Technik stammte größtenteils aus den Jahren 1976 und 1989. Sie auf den neuesten Stand der Ernergieeffizienz zu bringen, förderte die EU mit maximal 580.000 Euro.

Neben der baulichen Änderungen wurde auch die Versorgungstechnik erneuert: neue Heizkörper und Wärmepumpen wurden eingebaut, Glühlampen durch LEDs ersetzt und Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung installiert. Die energetische Komplettsanierung des Rathauses bekam die Samtgemeinde dank dieser, und anderer Zuschüsse letztendlich fast zum Nulltarif, ließ der Bauamtsleiter damals wissen.

Sanierung der Sport- und Schwimmhalle Haselünne



Rund 40 Jahre alt ist die Schwimm- und Sporthalle an der Hammerstraße in Haselünne. Diese Zeit nagte an der Substanz des kommunalen Gebäudes: Durchgehende Betonstützen und Betonattikaflächen verursachten Wärmebrücken, das Außenmauerwerk war nicht gedämmt, Dach- und Fußbodenflächen zum Großteil ebenfalls nicht, so die lange Mängelliste.

2017 nahm die Stadt die Sanierung in Angriff. Die EU förderte dieses Projekt als "energieeffizienten Renovierung öffentlicher Infrastruktur" mit einem Maximalbetrag von 975.000 Euro. Der Energiebedarf zum Heizen des Gebäudes sollte dadurch um knapp ein Drittel gesenkt werden.

Neue Afrika-Landschaft im Zoo Osnabrück



Nashörner und Löwen sollen in Osnabrücker Zoo eine neue Heimat bekommen. Mapungubwe ist der Name Afrika-Tierwelt, die ab Ostern 2019 für die Besucher geöffnet werden soll – zumindest zum Teil. Als erstes wird wohl ein 150 Meter langer und 4,5 Meter hoher Steg fertig, der später einen Blick in die Gehege der "grauen Riesen" ermöglichen soll.



Der Umbau des Löwengeheges soll erst im November 2019 beginnen. Insgesamt ist Mapungubwe das teuerste Bauprojekt des Osnabrücker Zoos seit 2010. Allein aus den Fördertöpfen der EU können rund 942.000 Euro an den Zoo fließen, offiziell zur Entwicklung und Förderung der touristischen Dienstleistungen kleiner und mittlerer Unternehmen.