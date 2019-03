Kurden in Syrien: Krieg gewonnen, Frieden verloren

Nach monatelangen Kämpfen haben Truppen unter kurdischer Führung die letzte Bastion der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien eingenommen; af einem Dach hissen sie ihre Flagge. Foto: Maya Alleruzzo/AP/dpa

Osnabrück. Nach der Eroberung der letzten Bastion der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien haben die syrischen Kurden die Rückholung ausländischer IS-Kämpfer und ihrer Familien gefordert. Tatsächlich ist Europa in der Pflicht – die Kurden haben auch für uns gekämpft. Ein Kommentar.