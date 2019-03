Bundesjustizministerin Katarina Barley ist SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl 2019. Foto: Soeren Stache

Berlin. SPD-Chefin Andrea Nahles hat auf einem Parteikonvent zum Kampf gegen rechtspopulistische Parteien in Europa aufgerufen. Die SPD werde mit Herzblut für Europa kämpfen, sagte Nahles am Samstag in Berlin.