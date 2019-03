Osnabrück. In unserer wöchentlichen Kolumne „Silberblick“ berichtet die Kulturredaktion über mehr oder weniger skurrile Beobachtungen aus dem Alltag und Kulturleben.In dieser Woche geht es um richtig dicke Schiffe:

Jahrelang, ach was, jahrzehntelang habe ich auf diesen Moment gewartet: dass in der Debatte um deutsche Rüstungsvorhaben das Wort „Flugzeugträger“ auftaucht. Schließlich war ich schon immer ein Fan von Schiffen. Und nun ist es endlich so weit! Germany’s next Chancellor Annegret Kramp-Karrenbauer kann sich für den Bau eines solchen Schiffes in Zusammenarbeit mit den Franzosen erwärmen! Ich bin restlos begeistert.

Also vom Unterhaltungswert des Ganzen. Nicht von der Idee an sich. Die ist auf so vielen Ebenen bekloppt, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Bei der Frage, welchen Beitrag ein Land, das schon beim Bau eines normalen Flughafens grandios scheitert, denn zu einem Hightech-Flughafen leisten könnte, der auch noch schwimmen können muss? Oder bei dem nicht unwesentlichen Detail, dass die Franzosen sich unlängst aus einem ganz ähnlichen Projekt mit den Briten sang- und klanglos verabschiedet haben, weil zu teuer? Oder bei der Vorstellung, wie sich die EU-Staaten darüber einig zu werden versuchen, wie, wo und zu welchem Zweck man das Schiff einsetzt – ganz zu schweigen von der Frage, wer wie viele Flugzeuge stellt? Die, nebenbei gesagt, dann idealerweise auch flugfähig sein müssten?

Gleichwohl: Die Debatte ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Groß denken – so muss die Devise sein! Der ganze Kleinkram – U-Boote, Panzer, Hubschrauber – funktioniert ja eh nicht, also probieren wir doch einfach mal was richtig Abgefahrenes aus. Und wenn der Flugzeugträger nach 20 Jahren Bauzeit und Kosten von drölfzig Fantastilliarden Euro dann immer noch nicht fertig ist, aus Brandschutzgründen sowieso nicht in See stechen darf und bis dahin schon wieder so verrostet ist, dass das erste Sanierungsprogramm fällig wird – dann, ja dann wird sich sicher jemand finden, der sich den Bau eines europäischen Raumschiffs vorstellen kann.