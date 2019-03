Der Brexit ist wie eine Tragödie von Shakespeare

Osnabrück. Das Londoner Chaos hält Europa in Atem. Doch die EU lässt sich nicht beirren und fährt einen Kurs der Vernunft. Das ist beruhigend. Nun liegt wieder alles in der Hand der Briten - ob sie das Richtige tun? Ein Kommentar

Der Brexit ist eine Tragödie, wie selbst Shakespeare sie sich kaum hätte ausdenken können. Es geht um die Zukunft Großbritanniens, ums europäische Sein oder Nichtsein. Aber die britische politische Klasse versagt und folgt in großen Teilen persönlichen Spleens und skrupellosen Machtspielen. Das reicht von Selbstdarstellern wie Boris Johnson, der das Volk mit falschen Versprechungen belogen hat, bis zu einer starrsinnigen Premierministerin Theresa May, die das Land ins politische Chaos treibt. Und dem Volk, dem Souverän, wird nicht die Chance gegeben, noch einmal zu entscheiden. Ein Deaster in der ältesten Demokratie der Welt.

EU handelt entschlossen

Es ist gut, dass wenigstens die EU jetzt entschlossen agiert. Der EU-Gipfel hat ein eindeutiges Signal an die Briten gegeben: Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ihr müsst Euch entscheiden, und zwar jetzt. Damit zeigt die EU wohltuende Vernunft. Sie gibt den Briten eine etwas längere Atempause, erhöht aber den Druck.

Briten haben es in der Hand

Ob das reicht, damit das Unterhaus eine hauchdünne Mehrheit für einen geordneten Brexit schafft? Oder diesen Schritt gar zurücknimmt? Werden die Abgeordneten zu einer rationalen Politik zurückfinden? Es ist zu hoffen. Tun sie es nicht, gehen sie als Versager in die Geschichtsbücher ein. Dann wird der harte Bruch mit all seinen ökonomischen und politischen Nachteilen kommen. Jetzt liegt es in der Hand der Briten. Die EU hat getan, was sie konnte.