London. Um sich vor wütenden Demonstranten zu schützen, wird den Abgeordneten des Unterhauses geraten, nicht mehr alleine nach Hause zu fahren. Seit dem Brexit-Referendum kam es immer wieder zu Übergriffen.

Bald drei Jahre ist es her, dass sich das Vereinigte Königreich entschlossen hat, die EU zu verlassen. Viel ist seitdem passiert – nur eines nicht: der Abschied Großbritanniens aus Brüssel. Das führt zu großem Frust bei allen politischen Partnern, aber auch beim Volk. Wie aufgeheizt die Stimmung inzwischen ist, zeigt eine Email eines der stellvertretenden Sprecher des britischen Unterhauses, die dem "Guardian" vorliegt. Der Labour-Abgeordnete Lindsay Hoyle rät darin seinen Kollegen, für die Heimfahrt nach den Sitzungen Fahrgemeinschaften zu bilden oder ein Taxi zu nehmen. So könnten sie Beschimpfungen und Einschüchterungen entgehen.

"Hören Sie damit auf oder ich werde ihre Kinder und Enkel töten"

Die Polizei sei aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die "Mitglieder des Parlaments ohne Angst abstimmen können". Er persönlich habe während seiner Zeit als Abgeordneter noch nie eine so aufgeheizte Stimmung erlebt und er wisse, dass es anderen Abgeordneten da ähnlich gehe. "Viele Kollegen sind bereits öffentlich beschimpft und eingeschüchtert worden", zitiert der "Guardian" Hoyle. Laut der britischen Zeitung hat es seit dem Referendum im Juni 2016 16 Verurteilungen wegen Beschimpfungen oder Bedrohungen von Abgeordneten gegeben.

Bereits im Dezember und Januar machten Attacken gegen Brexit-Gegnerin Anna Soubry Schlagzeilen. Die Politikerin war als "Nazi" beschimpft worden. Die Labour-Abgeordnete Yvette Cooper, die einen No Deal verhindern will, soll noch stärker unter Druck gesetzt worden sein. Der "Times" zufolge wurde die Politikerin mit folgenden Worten bedroht: "Hören Sie damit auf oder ich werde ihre Kinder und Enkel töten." Die Polizei hatte einzelne Abgeordnete laut Medienberichten bereits im Februar aufgefordert, nicht in Parks in der Nachbarschaft zu joggen, nachts nicht allein zu reisen oder selbst Auto zu fahren.