Berlin. Sigmar Gabriel ist zwar nur noch einfacher Abgeordneter für den Wahlkreis Salzgitter-Wolfenbüttel. Doch der Ex-Außenminister läuft zu Hochform auf. Zu den Dauer-Sticheleien gegen SPD-Chefin Andrea Nahles kommt jetzt eine Nordkorea-Reise, mit der er das Außenministerium provoziert. Was treibt ihn an?

"Das ist eine private Reise, weil mich das interessiert", sagt Gabriel Ende der Woche vor der Hauptstadtpresse. "Nachdem Donald Trump sich zweimal mit dem Diktator getroffen hat, finde ich, man kann mal gucken." Den Wirbel und Berichte über Sorgen seines Amtsnachfolgers Heiko Maas, Gabriel könne in Pjöngjang viel Porzellan zerschlagen, kann er nicht nachvollziehen. Er hätte noch nichts vernommen, wonach das Auswärtige Amt befürchte, "dass der nächste Weltkrieg entsteht", kanzelt er eine Reporterin ab, die hartnäckig nach seinen Motiven fragt.



Alles rein privat? Als der Ex-SPD-Chef, der von Nahles Ende 2017 als Chefdiplomat abserviert worden war, per Twitter seine Reisepläne ankündigte, stellte er seinen Trip bewusst in den Zusammenhang der internationalen Abrüstungsbemühungen. Bei seiner Visite Ende des Monats in der nordkoreanischen Hauptstadt ist ein Essen mit einem einflussreichen Außenpolitiker des Regimes geplant.





Wenn Gabriel jetzt sagt, es wäre doch gut, "wenn man Witterung aufnimmt über ein Land, das ja eine Rolle zu spielen scheint, die nicht so völlig weg ist von der deutschen Teilung", ist das natürlich auch eine Spitze gegen den amtierenden Außenminister Maas, von dem in Sachen Nordkorea nichts zu hören ist.

Vermutlich liegt Gabriel der Frieden in Korea wirklich am Herzen. Vor allem aber hat es der 59-Jährige mal wieder geschafft, sich ins Rampenlicht zu rücken. Ist es Zufall, dass er im selben Moment in der Bundespressekonferenz sitzt, in dem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil im Willy-Brandt-Haus die Europawahlkampagne vorstellt - und unter dem Radar der Öffentlichkeit bleibt?

Auf Einladung des Senats der Wirtschaft präsentiert Gabriel "Impulspunkte für ein neues Europa" - und schlüpft genüsslich in die Rolle des mahnenden Elder Statesman: Dass Kanzlerin Angela Merkel auf die EU-Initiativen Emmanuel Macrons nicht angemessen reagiert habe, sei "unverantwortlich", die Franzosen fühlten sich "abgewatscht". Mit dem Vorwurf, die Regierung zeige "null Initiative" zur Rettung der EU, watscht er die SPD-Kabinettsmitglieder gleich mit ab.

Nahles verdreht die Augen

Die Botschaft ist klar: Gabriel kann es noch immer am besten. Allzu gerne würde er sich in den Europawahlkampf mischen. "Ich finde Wahlkampf ne wunderbare Zeit", sagt er. In der SPD-Führung verdrehen sie nur genervt die Augen. Wann gibt der endlich Ruhe, fragen sich Nahles, Klingbeil und Co. immer wieder aufs Neue.

Der Wunsch dürfte nicht in Erfüllung gehen, im Gegenteil: Ende Juni entscheiden die Mitglieder der Atlantik-Brücke, einem einflussreichen Netzwerk für enge deutsch-amerikanische Beziehungen, ob sie Gabriel zum neuen Chef und Nachfolger von CDU-Mann Friedrich Merz machen. Dann hätte der Niedersachse wieder eine große Bühne, um die Regierung vor sich her zu treiben. An Ideen mangelt es ihm nicht. Für den Zoff mit den USA über den deutschen Wehretat hat er schon einen Vorschlag parat. Einfach 0,5 Prozent der deutschen Wirtschaftskraft "in die osteuropäische Verteidigungsfähigkeit" stecken. Deutschland müsse den USA hier Verantwortung abnehmen, gibt Gabriel schon mal den Trump-Versteher: "Ich finde, das ist unser Job, das zu tun."