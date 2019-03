Die FDP kritisiert das "Starke-Familien-Gesetz". Foto: Patrick Pleul/dpa

Osnabrück. Der Bund will mehr für einkommensschwache Familien tun. Dazu hat der Bundestag das sogenannte Starke-Familien-Gesetz beschlossen. Der Name führt in die Irre, kritisiert die FDP. Die Opposition geht noch weiter.