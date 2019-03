Osnabrück. Die Aussicht auf einen Zusammenschluss der Deutschen Bank und der Commerzbank sorgt für Diskussion. Gibt es ein sinnvolles gemeinsames Geschäftsmodell? Und wenn ja: um welchen Preis? Fallen Zehntausende Jobs weg? Und was kommt da potenziell auf die Steuerzahler zu?

Zur Ausgangslage gehört eine Besonderheit: Die Commerzbank musste 2009 mit Milliardenbeträgen vor dem Zusammenbruch bewahrt werden. Die Begründung damals: Die Bank sei zu groß, um sie kollabieren zu lassen. Auch zehn Jahre nach der Finanzkrise ist der Bund noch mit mehr als 15 Prozent an der Bank beteiligt. Und Kritiker einer Fusion befürchten, dass durch eine Fusion eine noch größere Bank entstehen würde, die dann im Krisenfall erst recht vom Steuerzahler gerettet werden muss.

Die Politik müsse auf Finanzstabilität und natürlich auch auf das Risiko einer Steuerzahlerhaftung achten, mahnt vor diesem Hintergrund der Chef des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest. Eine neue Bank sollte deshalb nach seinen Worten "besonders solide" sein. „Ansonsten hat die Politik sich aber rauszuhalten, wenn zwei Banken über eine Fusion sprechen. Dies gilt umso mehr, als der Wettbewerb nicht beschränkt wird. Wir haben genug Banken in Deutschland, eher zuviele", so Fuest im Gespräch mit unserer Redaktion.



Fuest fordert, ein sinnvolles Geschäftsmodell zu entwickeln und strikt auf Synergien zu achten, "also letztlich nach betriebswirtschaftlichen Maßstäben zu entscheiden". Auf die Frage, ob Deutschland einen Champion braucht, der in der Finanzbranche international mithalten kann, sagt der Top-Ökonom: „Die Deutsche Bank hat zumindest diesen Anspruch. Sie steht ja auch nicht zur Disposition, denn Übernahmekandidat ist in diesem Fall die Commerzbank.“

Deutsche Bank und Commerzbank hatten am Sonntag nach monatelangen Spekulationen die Aufnahme von Gesprächen angekündigt. Sie betonten zugleich, dass eine Fusion keine ausgemachte Sache sei. Befürworter eines Zusammengehens glauben, dass die Banken nur gemeinsam stark genug wären, um sich gegenüber der weltweiten Konkurrenz zu behaupten.

Manche Finanzprofis sind allerdings skeptisch. „Die Chancen, dass beide Banken eine bessere neue Einheit bilden können, sind gering - die bestehenden Ertragsprobleme lassen sich so kaum lösen", meint Michael Hünseler, Geschäftsführer des Vermögensverwalters Assenagon. Zudem werde ein Zusammenschluss auf absehbare Zeit wichtige Ressourcen bei Mitarbeitern und beim Management der Institute binden und so möglicherweise die Ertragskraft weiter schwächen.

Die Gewerkschaft befürchtet im Fall einer Fusion den Verlust von bis zu 30 000 Arbeitsplätzen. Ende 2018 beschäftigten beide Institute zusammen gut 133 000 Vollzeitkräfte. (mit dpa)