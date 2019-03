Osnabrück. Ganz Europa blickt gebannt auf den nächsten Freitag, den 29. März. Das ist der Stichtag für den Brexit, den Austritt der Briten aus der Europäischen Union. Was dann passieren wird, ist noch offen. Hier vier Szenarien.

Verhandlungen in der Verlängerung

In der EU ist der Unmut über die britische Premierministerin Theresa May gewachsen, die immer noch nicht genau sagen kann, was die britische Regierung will. Ob sie nächste Woche noch einen Deal, also ein Abkommen mit der EU, durch das Unterhaus bringen kann, ist offen. Stellen sich die britischen Abgeordneten nächste Woche hinter May, bekäme London wohl (vorübergehend) mehr Zeit.

Austritt ohne Abkommen

Ein ungeregelter Brexit, auch „No-Deal“ genannt, ist nicht auszuschließen, auch wenn sich das Unterhaus zuletzt dagegen ausgesprochen hatte. Wenn die Londoner Parlamentarier nächste Woche keine Einigung finden, käme es am 29. März zum harten Bruch mit der EU. Nach Einschätzung von Volkswirten hätte ein solcher Schritt dramatische Folgen für die Wirtschaft und würde auch die Ökonomie der anderen EU-Staaten bremsen. Glühende Brexit-Befürworter hoffen dennoch weiter darauf. Selbst politisches Chaos in Großbritannien oder ein Sturz der britischen Premierministerin Theresa May bleiben denkbar.

Zweites Referendum



Das ist unwahrscheinlich, genauso wie Neuwahlen. Das Unterhaus hat eine neue Volksbefragung jüngst – allerdings in einem rechtlich unverbindlichen Votum – abgelehnt. Kaum ein britischer Politiker will sich über den Volksentscheid von 2016 hinwegsetzen.

Ein Exit vom Brexit bleibt möglich



Großbritannien könnte den Brexit noch stoppen – sogar noch beispielsweise am 28. März, einen Tag vor dem geplanten Austrittsdatum. Das hat der Europäische Gerichtshof im Dezember 2018 bestätigt. Dazu ist auch nicht die Zustimmung der anderen 27 EU-Staaten nötig. Danach müsste London entscheiden, ob das Land auf den EU-Austritt verzichtet oder ein neues Austrittsverfahren beginnt.