Der Finanzminister spart an der falschen Stelle

Osnabrück. Finanzminister Olaf Scholz will den Bundesländern das Geld für die Integration von Flüchtlingen kürzen. Das ist mehr als kurzsichtig. Integration braucht Zeit. Auch ein anderer Punkt an seinem Sparkonzept irritiert. Ein Kommentar

Es ist mehr als das übliche Gejammer, das immer dann einsetzt, wenn der Finanzminister Gelder kürzt. Im Fall der Flüchtlingshilfe haben die Bundesländer Recht, wenn sie gegen Bundesfinanzminister Olaf Scholz auf die Barrikaden gehen. Es ist eine ganz schlechte Idee, die Ausgaben für die Integration von Flüchtlingen auf weniger als ein Drittel zu stutzen. Wie kann solch ein Vorschlag ausgerechnet aus den Reihen der Sozialdemokraten kommen, die immer Integration fordern?

Integration braucht Zeit

Scholz' Argument, inzwischen kämen ja deutlich weniger Migranten, ist fadenscheinig. Denn Integration ist nichts, was in einem Jahr erledigt ist. Immer noch muss sich der Staat um die Menschen kümmern, die 2015 und danach gekommen sind, nicht nur um die (weniger werdenden) Neuankömmlinge. Es geht hier um Sprachkurse und Ausbildungsabschlüsse, um Kita-Plätze und Schulsozialarbeiter. Um das zentrale Versprechen von Kanzlerin Angela Merkel des „Wir schaffen das“. Um Mindestangebote, die auch klamme Kommunen mithilfe des Bundes stemmen können.

An anderer Stelle sparen

Auch der Finanzminister sollte die Studien kennen, die zeigen, dass Investitionen in Bildung – vor allem im frühkindlichen Alter – den höchsten Ertrag für die Wirtschaft bringen. Nur wer die Sprache spricht und einen Job hat, integriert sich. Dass Geizkragen Scholz auch noch bei der Entwicklungshilfe sparen will, irritiert, geht es doch darum, Fluchtursachen abzubauen. Wenn schon sparen, dann bitte an anderer Stelle.