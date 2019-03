Osnabrück. Italiens national-populistische Regierung praktiziert eine Politik eigenwilliger Symbolik. Just zu dem Zeitpunkt, da Brüssel den EU-China-Gipfel für April vorbereitet, empfängt Rom den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, um sich dessen „Neue Seidenstraße“-Initiative anzuschließen. Italien säße damit als erstes Mitglied der einflussreichen G7-Industrienationen und als erster großer EU-Staat mit im „Seidenstraßen“-Boot. Was bedeutet das? Ein Überblick.

Mit dem Mega-Infrastrukturprojekt soll ein Handelsnetzwerk zwischen Asien, Afrika und Europa entstehen. Chinas staatskapitalistische Führung nimmt dazu in den nächsten Jahren rund 1000 Milliarden Dollar in die Hand. Das Vorhaben gilt als größtes weltweites Investitionsprojekt seit dem Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg. Peking verkauft es als gewinnbringende Initiative für alle Seiten. Alles gut also?



Worum geht es Peking?

Bis zum 100. Geburtstag der Volksrepublik im Jahr 2019 will China wirtschaftlich, technologisch und militärisch weltspitze sein. Diese Losung hat Staatschef Xi ausgegeben. So versucht das Reich der Mitte über Firmenkäufe ausländische Spitzentechnologie zu übernehmen und über Investitionen in Infrastruktur politischen Einfluss zu gewinnen. Bei dem auch „Belt and Road" genannten „Seidenstraßen“-Vorhaben geht es der kommunistischen Führung um Investitionen in See- und Flughäfen, Straßen, Bahnstrecken, Telekom- und Energieversorgungsnetze. Das Geld fließt in Wirtschafts- und Handelskorridore zwischen China und Europa, Afrika, bis nach Lateinamerika, aber auch innerhalb Asiens.

Wie geht es beim "Seidenstraßen"-Projekt voran?

Mehr als 100 Länder haben die Absichtserklärung, bei dem Projekt dabei sein zu wollen, bereits unterzeichnet, darunter auch osteuropäische Staaten. Vor allem für ärmere Länder klingen Pekings Versprechen interessant, weil Investitionen dort oft Mangelware sind. In Afrika sind die chinesischen Investitionen inzwischen so enorm, dass der Westen fürchtet, dort abgehängt zu werden. Die neben Italien größten Volkswirtschaften der EU - Deutschland, Frankreich und Großbritannien - weigern sich bislang, eine Abmachung mit Peking zu unterzeichnen.

Was verspricht sich Italien von der Allianz?

Rom kommt das chinesische Engagement gerade recht. Denn die Wirtschaft des Landes lahmt seit Jahren, vielerorts ist die Infrastruktur marode, Investitionen werden dringend gebraucht. So will die nationalpopulistische Regierung in Rom am Samstag eine von Peking geforderte Absichtserklärung (MoU) unterzeichnen, um sich formell hinter die geostrategischen Pläne Chinas zu stellen. Rom hofft nicht nur darauf, dass China in der Folge mehr Waren aus Italien kauft, sondern auch verstärkt in italienische Staatsanleihen investiert. Vize-Regierungschef Matteo Salvini betonte wiederholt zwar, man wolle keine chinesische „Kolonie" werden. Gleichwohl wächst das Risiko neuer Abhängigkeiten.





Muss Europa die Entwicklung fürchten?

China verfolgt eine klare geoökonomische und geopolitische Strategie, setzt außenpolitische Mittel ein, um wirtschaftliche Ziele zu erreichen und verspricht Investitionen, um politischen Einfluss zu erlangen. Je mächtiger Peking wird umso wird die Skepsis an dieser Entwicklung in Berlin, Brüssel und Washington. Diplomaten fürchten eine Unterordnung unter Chinas Version einer neuen Weltordnung. China wolle den Rückzug der Supermacht USA unter US-Präsident Donald Trump und seiner „Amerika-Zuerst"-Politik nutzen, in das dadurch entstehende politische Vakuum vorzustoßen.

Beobachter mahnen, den von China angestoßenen Projekten mangele es an Transparenz, internationalen Standards, Umweltschutzgarantien sowie fairen Wettbewerbsbedingungen und öffentlichen Ausschreibungen. Gerade aber europäische Länder wie Italien müssten diese Spielregeln aber einhalten. Das Geschäft machten zumeist chinesische Unternehmen, die dann noch eigene Arbeiter schickten.

Hat China Strategie das Zeug, einen Keil in die zu EU treiben?

Es gibt entsprechende Befürchtungen. Als Beispiel nennen Beobachter Griechenland. Dort haben die Chinesen längst einen Fuß in der Tür; der Hafen von Piräus wurde im Rahmen der Finanzkrise an chinesische Investoren verkauft. Nun kommt es schon mal vor, dass Athen blockiert, wenn es darum geht, Menschenrechtsverletzungen in China seitens der EU zu verurteilen. Auch Ungarn, das Investitionen aus China erhält, hat sich in der Vergangenheit geweigert, einen gemeinsamen Brief zu unterzeichnen, in dem die EU die Folter inhaftierter chinesischer Anwälte anprangern wollte. Zudem sollen Ungarn und Tschechien versucht haben, strengere Regeln für chinesische Investitionen in der EU zu verwässern.

Was sagt die deutsche Industrie?

Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) hat vor einiger Zeit einen Katalog mit 54 Forderungen vorgelegt, wonach die EU China mehr entgegensetzen müsse, zum Beispiel, indem sie das Beihilferecht und die Anti-Subventionsinstrumente schärfe. Europa müsse effektiv gegen Firmen vorgehen können, die nicht in der EU produzieren und staatliche Subventionen erhalten. Laut BDI entwickle sich China entgegen früherer Erwartungen auf absehbare Zeit nicht hin zu Marktwirtschaft und Liberalismus. Das Land verzerre stattdessen durch staatliche Eingriffe weiterhin Märkte und Preise.

Ich habe den Eindruck, dass in Deutschland eine völlig überzogene China-Angst herrscht. Clemens Fuest, Chef des Münchener Ifo-Instituts





Sind die Sorgen vor Chinas Wirtschaftsmacht gerechtfertigt?

Der Chef des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, mahnt zumindest mehr Gelassenheit an und warnt einer Abschottung deutscher Märkte vor chinesischen Investoren. „Ich habe den Eindruck, dass in Deutschland eine völlig überzogene China-Angst herrscht", sagte er unserer Redaktion: "Wir brauchen eine Außenwirtschaftspolitik, die auch Unternehmensübernahmen einbezieht.“

Der Ökonom betonte, er halte es für falsch, große deutsche Unternehmen zu schützen, zu nationalen Champions zu erklären und den Wettbewerb außer Kraft zu setzen. „Wir dürfen uns nicht abschotten. Stattdessen müssen wir uns bemühen, Märkte in China zu öffnen und neue Unternehmen und neue Technologien zu fördern, die zu unserem Standort passen.“ Zum Streit um den Netzwerk-Ausrüster Huawei, der für den Ausbau des 5G-Funknetzes gebraucht wird, sagte Fuest: „Ich halte es nicht für richtig, Unternehmen Spionage zu unterstellen, nur weil sie aus China kommen.“

Abgesehen davon müsse es natürlich klare Absprachen geben über den Umgang mit Informationen. Und es müsse gegenüber China grundsätzlich die Leitlinie gelten: „Wenn ihre unseren Unternehmen Schwierigkeiten macht, gelten die gleichen Beschränkungen auch für euch.“