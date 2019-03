Osnabrück. Im April wird Eberhard Zorn als Generalinspekteur der Bundeswehr ein Jahr im Amt sein. Wir sprachen mit Deutschlands oberstem Soldaten, der seine Truppe gern unangekündigt besucht, über den schwierigen Auftrag, Deutschlands Armee schlagkräftiger zu machen – und über das, was sich verbessert hat.

Herr Zorn, Sie sind demnächst ein Jahr im Amt. Wie fällt ihre Bilanz aus?

Das Jahr ist wirklich rasend schnell vergangen. Das zentrale Thema für mich ist natürlich die die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte. Beim Personal bin ich guter Dinge. Trotz der Tatsache, dass demographiebedingt die Zahl der Schulabgänger sinkt, haben wir ein ansteigendes Bewerberaufkommen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres haben wir im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um sechs Prozent bei den Bewerbern. Das zeigt, dass wir ein ganz attraktives Angebot haben.

Auch vom Bildungslevel her ist die Bewerberlage gut. Wir sind in der glücklichen Situation, dass nahezu alle unserer eingeplanten Bewerber einen Schulabschluss haben. Mehr als drei Viertel aller eingeplanten Bewerberinnen und Bewerber haben die Mittlere Reife oder einen höherwertigen Schulabschluss. Bei den Offizieren liegt der Anteil von Abiturienten oder Bewerbern mit abgeschlossenem Studium sogar bei 99 Prozent. Da kann ich nicht klagen.

Allerdings ist es in Spezialbereichen, die auch in der freien Wirtschaft nachgefragt sind, nach wie vor schwierig, Leute zu gewinnen; also Informationstechnik, Logistik, Personalwesen, Ärzte - es gibt eine Reihe von Feldern, wo wir nach wie vor in starker Konkurrenz stehen. Da müssen wir unverändert fleißig arbeiten.

Zur Person Deutschlands ranghöchster Soldat Eberhardt Zorn ist seit Mitte April 2018 Generalinspekteur der Bundeswehr. Damit ist der 59-Jährige truppendienstlicher Vorgesetzter aller Soldatinnen und Soldaten in den ihm unterstellten Streitkräften. Zudem ist er als militärischer Berater der Bundesregierung und als höchster militärischer Repräsentant der Bundeswehr Teil der Leitung des Verteidigungsministeriums. Der geborene Saarbrücker trat 1978 als Offizieranwärter bei der Artillerietruppe in die Bundeswehr ein und studierte von 1979 bis 1983 an der Universität der Bundeswehr in Hamburg Wirtschafts- und Organisationswissenschaften. Danach kam für ihn die Praxis in der Truppe. In den Jahren zwischen 1995 und 2001 war General Zorn zunächst als Abteilungsleiter für Logistik im Stab des deutschen IFOR-Kontingents im kroatischen Trogir, später als Stabsoffizier für Planung und Einsatz der Multinational Division South-East der SFOR in Mostar, Bosnien, eingesetzt. Daran anschließend folgte die Karriere innerhalb des Verteidigungsministerium











Wie viele Stellen sind derzeit unbesetzt?

Die Vakanz in der Summe der Querschnittsbetrachtung aller Dienstposten liegt bei 13 bis 15 Prozent, in Einzelbereichen ist es höher.

Bei rund 180.000 wären das an die 27.000 freie Stellen…

Was viele nicht verstehen: Vakanzen bedeuten bei der Bundeswehr nicht automatisch, dass die Leute nicht da sind. Die Bundeswehr mit ihren vielen Soldaten auf Zeit und den regelmäßigen Laufbahnversetzungen ist eine Großorganisation, die sich ständig umwälzt und regeneriert. Wir stellen auch jedes Jahr bis zu 25.000 neue Leute ein, schon weil tausende Zeitverträge auslaufen.

Auf die aktuellen Vakanzen kommen derzeit etwa 35.000 Menschen in der Ausbildung, die nach Abschluss der Ausbildung die Stellen Schritt für Schritt besetzen. Eine komplette Offiziersausbildung dauert sieben Jahre. Und die Truppe wächst weiter. Das geht aber nicht von heute auf morgen, weil Sie auch die Ausbildungszeiten berücksichtigen müssen. Vor dem Hintergrund der Auftragslast bleibt es für die Truppe also noch eine Weile anspruchsvoll Neben den Auslandseinsätzen hat die Landes- und Bündnisverteidigung ja wieder eine viel größere Bedeutung. als in den vergangenen drei Jahrzehnten.

Sie setzen immer wieder auf unangekündigte Truppenbesuche. Wie sind Ihre Erfahrungen?

Die unangekündigten Truppenbesuche geben mir ein realistisches Bild. Wenn ich mich ankündige, sind alle Raucherecken leer. Wenn ich unangekündigt komme, steht jemand in der Raucherecke. Immer. So wie das echte Leben eben ist. Das Schöne daran: So komme ich mit der Truppe schnell ins Gespräch und bekomme ein vernünftiges Stimmungsbild. Diese Besuche machen mir viel Freude. Es ist schön zu sehen, wie die Truppe ihre Arbeit macht, wie sie ihren Auftrag erfüllt. Trotz der Defizite, die es ohne Frage noch gibt. Aber die Frauen und Männer sind hoch motiviert und machen ihre Sache gut.

Also kein Frust über fehlende Ersatzteile, schlechte Ausrüstung und bescheidene Einsatzfähigkeit?

Im Ganzen ist die Lage noch nicht zufriedenstellend. Ziel ist es, dass 70 Prozent des Verfügungsbestands im täglichen Dienst nutzbar sein soll. Dabei hat sich auch dieses Jahr wieder gezeigt: Natürlich merkt es die Truppe, wenn Ersatzeile fehlen.

Nehmen Sie den Marder, den ältesten unserer Schützenpanzer. Hier haben wir einen Engpass bei den Kettenpolstern. Das fiel in den letzten 20 Jahren kaum auf, weil der Marder de facto nicht in den Auslandseinsätzen eingesetzt wurde, sondern nur bei Übungen daheim. Durch die verstärkte Landes- und Bündnisverteidigung ist die Nutzung gerade von solchen Fahrzeugen aber enorm gewachsen. Damit erhöht sich die Abnutzung und man stellt fest, dass es zu wenig Reserve gibt.

Im Schnitt haben wir eine Einsatzbereitschaft von 70 Prozent. Damit kommen wir bei unseren Ausbildungs- und Übungseinsätzen zurecht. Damit ist die Bundeswehr trotz erheblicher Mehrbelastung aktuell in der Lage, ihren Auftrag im Einsatz, in einsatzgleichen Verpflichtungen und im Grundbetrieb zu erfüllen. Aber in Teilbereichen liegen wir unter 50 Prozent. Eine Herausforderung sind vor allem die fliegenden Systeme, einschließlich Hubschrauber. Aber beim NH 90 zum Beispiel ist eine Verbesserung feststellbar. Die Maßnahmen, die wir vor drei Jahren eingeleitet haben, greifen nun. Manche Dinge brauchen einfach Zeit, es geht nicht immer so schnell, wie es wünschenswert wäre. Zur Verbesserung unserer Ausrüstung braucht es auch Geduld.

Würde eine Rückkehr zur Wehrpflicht der Bundeswehr in der Öffentlichkeit nicht wieder mehr Respekt verschaffen?

Dass die Diskussion über den Dienst an der Gemeinschaft angestoßen wird, kann ich nur begrüßen. Aber es reicht nicht, nur zu sagen: Wir hätten gerne die Wehrpflicht wieder. Da hängt ja viel dran. Es müssten die Räumlichkeiten geschaffen werden. Es stellt sich die Frage, wie lange ein Wehrdienst dauern sollte. Es gilt, den Bedarf genau zu beleuchten.

Heute brauche ich gar nicht so viele kurz dienende Mannschaften, ich brauche viel mehr über Jahre ausgebildete Spezialisten. Bei einer Wehrpflichtarmee wäre auch die materielle Ausstattung eine andere. Es müsste also ganz klar sein, unter welchen Kriterien man die Wehrpflicht wieder einführen wollte. Auch sicherheitspolitisch müsste der Rahmen gegeben sein, der es unter juristischen Gesichtspunkten erforderlich macht, wieder einen Zwangsdienst einzuführen. Den sehe ich im Moment nicht.

Nun soll es dem Willen des Finanzministers nach in 2020 aber nicht fünf Milliarden Euro mehr geben, wie von Verteidigungsministerin von der Leyen gefordert, sondern nur 1,5 Milliarden Euro. Würfe das die Pläne zur Verbesserung der Bundeswehr nicht zurück?

Die Haushaltsaufstellung ist erst am Anfang. Mit einem Plus von 2,2 Milliarden Euro steht in den Eckpunkten etwas mehr als die Hälfte von den beantragten 4,2 Milliarden. Man muss aber auch sehen, dass der Verteidigungsetat mehr als doppelt so stark wie der Gesamthaushalt steigen soll. Das Mittelfristziel lautet 1,5 Prozent des BIP für Verteidigung bis zum Jahr 2024. Das haben wir den Nato-Partnern zugesagt.

Seit dem Gipfel von Wales 2014 wurde immerhin schon ein Zuwachs von 40 Prozent erreicht. Mein Wunsch ist es, dass die Verteidigungsausgaben weiter kontinuierlich ansteigen und nicht auf einer Zick-Zack-Linie. Kontinuität ist aus planerischer Sicht wichtig, auch weil es die Verlässlichkeit gegenüber unseren Partnern erhöht, mit denen wir multinational zusammenwirken müssen. Und auch für die heimische Industrie sind Kontinuität und Planungssicherheit wichtig.

Schadet es nicht der Glaubwürdigkeit Deutschlands bei den Nato-Partnern, wenn ein steigender Verteidigungsetat politisch immer wieder in Zweifel gezogen wird?

Wir sind ein verlässlicher Partner, das sagen mir auch meine Kollegen in NATO und EU. Was wir dabei besonders im Blick haben: Kleinere Staaten, wie zum Beispiel die Balten, Ungarn oder auch Benelux, halten nicht die Fähigkeiten in ihrem Portfolio, die wir haben. Deshalb prüfen sie uns natürlich besonders auf Glaubwürdigkeit, weil wir gesagt haben, wir sind eure Partner.

Beispiel Framework Nation Concept: Wir leiten 24 solcher Projekte, bei denen sich kleinere Nationen an den Fähigkeitskern, den wir bereitstellen, anlehnen können. In jedem Projekt wirken mindestens fünf Partner mit. Wir werden alles tun, um dem Vertrauen, das man uns entgegenbringt, gerecht zu werden. Wir haben unsere Auslandseinsätze, wir haben einen Sicherheitsratssitz in den Vereinten Nationen, wir haben nächstes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft, wir sind Mitglied der Nato. Und wir wollen uns als Führungsnation beweisen.

Die USA und Russland verabschieden sich vom INF-Vertrag zur Rüstungskontrolle. Werden wir nun eine Stationierung neuer Atomwaffen in Deutschland sehen?

Politisch sehe ich niemanden, der dieses Ziel verfolgt. Aus militärischen Gründen ist es auch nicht nötig. Angesichts der heutigen Technologien brauchen wir keine Stationierung von festen Systemen auf irgendwelchen Territorien. Abwehr lässt sich heute mobil aus der Luft oder zur See gestalten. Ich wünsche mir, dass wir wieder in einen Rüstungskontrollprozess hineinkommen, nicht nur unter Einbindung Russlands und der USA, sondern auch weiterer Staaten wie China. Wir werden in der Nato gemeinsam eine ausgewogene und angemessene Antwort finden.

Was halten sie von dem Vorschlag von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer, die Europäer müssten einen gemeinsamen Flugzeugträger auf den Weg bringen?

Wir haben ja bereits gemeinsame Projekte wie den gemeinsamen Kampfflieger und den gemeinsamen Panzer. Bei denen stehen wir am Anfang und haben noch viel Arbeit vor uns. Und wir haben noch eine Reihe weiterer Projekte, die wir im Zuge der strukturierten europäischen Zusammenarbeit voranbringen können.

Kurzfristig wird uns der Brexit beschäftigen, welche Auswirkungen wird er auf Deutschlands Sicherheitslage haben?

Keine wesentlichen, weil wir ja enge Partner in der Nato bleiben. Wir halten darüber hinaus mit Großbritannien eine starke bilaterale Verbindung. Wir halten unverändert den Truppenübungsplatz in Sennelager, NRW, bereit, damit die Briten dort prioritär üben können. Wir haben des Weiteren eine Joint Vision zu weiteren gemeinsamen Übungen und Unterstützung unterschrieben, in der auch die Bereitschaft zu gemeinsamen Rüstungsprojekten festgeschrieben ist. In Holzminden wollen wir eine britische Pionierkompanie in unser Pionierbataillon integrieren. Insofern bin ich guter Dinge, dass wir Großbritannien, was die Sicherheitspolitik betrifft, problemlos an Bord halten können.

Verlassen wir Deutsche uns nicht immer noch zu sehr auf Andere beim Thema Sicherheit und Verteidigung, zum Beispiel auf die USA?

Das sehe ich nicht, da hat sich Einiges gewandelt. Das Bewusstsein, dass wir uns nicht mehr allein auf die Amerikaner abstützen können, ist vorhanden. Inzwischen hat wohl jeder verstanden, dass Europa selbst etwas tun muss. Und Deutschland auch. Aber die Diskussion über mögliche Bedrohungslagen muss natürlich intensiv geführt werden.

Zur Verteidigungsbereitschaft gehört eine Infrastruktur, die militärischen Anforderungen genügt, beispielsweise zur Verlegung schwerer Waffen von der Atlantikküste bis ins Baltikum. Die USA kritisieren, das sei in der EU und in Deutschland nicht immer der Fall. Wie hoch ist der Sanierungsbedarf?

Im Vergleich zu den 80er-Jahren haben wir weniger Informationen, welche Straßen und Brücken mit militärischem Gerät befahren werden können. Wir erinnern uns an die gelben Schilder an Brücken, die anzeigten, dass sie einen Panzer tragen konnten. Diese Schilder finden wir heute nicht mehr überall. Wir arbeiten gemeinsam mit den verantwortlichen Stellen der Bundesländer intensiv an Verbesserungen. Denn schließlich überschneiden sich unsere kurzen Reaktionszeiten und unsere Bewegungen mit denen des normalen öffentlichen Verkehrs.

Eine wesentliche Rolle nimmt dabei unsere Streitkräftebasis ein. In Deutschland koordiniert sie alle militärischen Großbewegungen nicht nur unserer Bundeswehr, sondern auch die unserer Partner. Dazu gehört auch die Verkehrsleitung, Unterbringung und Administration für solche Vorhaben. Und für die NATO stellen wir das neue Joint Support and Enabling Command, das JSEC, in Ulm auf. Dort werden künftig zentral Truppenbewegungen im Rahmen einer möglichen NATO-Operation organisiert. Nächstes Jahr soll eine große Übung mit mehreren Brigaden stattfinden, deren erste Phase von Ulm aus für ganz Europa koordiniert werden soll.

Welche Bilanz ziehen Sie nach 18 Jahren Afghanistan-Einsatz?

Wenn man nicht nur das Militärische im Blick hat, ist dort doch eine Menge besser geworden, die Lebenserwartung der Menschen ist gestiegen, Kinder besuchen Schulen. Aber tatsächlich schlagen die Taliban in einigen Bereichen wieder stärker zu. Demokratie nach unserem Verständnis lässt sich nicht so einfach implementieren. Das Land ist auch heute noch stark stammesorientiert. Also brauchen wir einen langen Atem. Das ist eine Generationenaufgabe, an der die Afghanen selber mitwirken müssen. Und wir Deutschen haben diesen langen Atem, das wird uns international hoch angerechnet. Das gilt im Übrigen für die Auslandseinsätze der Deutschen generell.

Kann die Bundeswehr dort bleiben, wenn die US-Truppen wie von Trump angekündigt, abziehen?

Wenn die Amerikaner komplett rausgingen, kann ich klar sagen: nein. Das gilt auch für die vielen anderen Verbündeten. Was wir alle dringend von den Amerikanern brauchen, sind Luftnahunterstützung, Krankenversorgung, Aufklärung. Das werden die Amerikaner auch kaum abziehen. Ich habe zuletzt vor Ort von niemandem konkrete Abzugspläne gehört.

Sie sehen also absehbar kein Ende des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan?

Mit Blick auf das Erreichte und mit Respekt für das, was unsere Soldaten geschafft haben, wäre meine Empfehlung tatsächlich, das Erreichte in Afghanistan noch eine Weile zu sichern.

Auch mit einer Aufstockung der Truppe?

Das sehe ich im Moment nicht. Mit den Kräften, die wir für unseren Auftrag zu Training, Ausbildung und Beratung haben, sind wir gut aufgestellt.