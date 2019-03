Osnabrück. Urlaubsparadies für Millionen und Land unter der Herrschaft einer rücksichtslosen Militärjunta – seit fast fünf Jahren bietet Thailand dieses zwiespältige Bild. An diesem Sonntag wird gewählt. Kehrt damit die Demokratie zurück? Welche Rolle spielt König Vajiralongkorn? Und was bedeutet es für den Tourismus?

Nach dem Thailand-Trip ist vor dem Thailand-Trip. Erst Ende Januar ist Reinhard Soll (60) von seiner letzten Reise zurückgekehrt, Mitte Mai packt er schon wieder die Koffer und auch für den nächsten Januar plant er schon. Der Zahntechniker aus Bad Honnef liebt ausgedehnte Motorradtouren durch den bergigen Norden, den touristisch überlaufenen Inseln im Süden hat er längst abgeschworen. Deutsche wie er haben einen großen Anteil am anhalten Tourismus-Boom in Thailand. 2017 kamen rund 850.000 deutsche Urlauber, Tendenz seit Jahren steigend. Dass zwischen seiner letzten und der nächsten Reise eine Wahl stattfindet, hat für Reinhard Soll nur untergeordnete Bedeutung – wie wohl für die meisten Thailand-Touristen.









Auch Nicola Glass (51) hat ihr Herz an Thailand verloren. Doch vor dreieinhalb Jahren hat die aus dem Münsterland stammende Journalistin das Land verlassen und seitdem nicht wieder betreten - obwohl sie noch heute „Bangkok als mein Zuhause“ betrachtet. „Mir blieb keine andere Wahl“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

13 Jahre lang hatte Glass als freie Journalistin für öffentliche-rechtliche Sender und Medien wie die links-alternative „taz“ oder den Evangelischen Pressedienst (epd) aus Südostasien berichtet. Das „Land des Lächelns“ war zu ihrem beruflichen und privaten Lebensmittelpunkt geworden. Dann putschte im Mai 2014 das Militär, inszenierte sich angesichts der zunehmend gewalttätigen politischen Auseinandersetzungen von Rot- und Gelbhemden als Friedensbringer, übernahm die Herrschaft – und installierte im vermeintlichen Paradies eine Diktatur: „Redefreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit – alles wurde stark eingeschränkt“, erzählt Glass. Etliche Kritiker der Junta verschwanden kurz nach dem Putsch in Militärcamps.





Für Touristen wie Reinhard Soll waren die Auswirkungen hingegen kaum spürbar. Zwar wurden die Einreisekontrollen an den Flughäfen leicht verschärft, aber abgesehen von ärgerlichen Wartezeiten gab es kaum Unterschiede zu vorher. Im Gegenteil – Thailand war wieder sicherer, niemand musste mehr gewarnt werden, in Bangkok in eine Demonstration zu geraten. (Wie wirken sich die Wahlen auf den Tourismus aus? Ein Interview mit den Reiseführer-Autoren Renate und Stefan Loose)

Majestätsbeleidigung

Ganz anders die Situation für Nicola Glass, die erst kürzlich ihr lesenswertes Buch „Thailand. Ein Länderporträt“ veröffentlichte. „Schmerzlich, aber unausweichlich“ sei ihre Entscheidung gewesen, zusammen mit ihrem Partner das Land zu verlassen – „zum einen wegen des komplett vergifteten politischen Klimas, zum anderen, weil ich, eine politische Journalistin, es mir weiterhin hätte verkneifen müssen, kritisch über das Königshaus zu berichten.“ Denn genau das ist mit hohen Risiken verbunden.

Das thailändische Majestätsbeleidigungs-Gesetz droht mit bis zu 15 Jahren Haft für jedes einzelne Vergehen – da kommen schnell mal jahrzehntelange Haftstrafen zusammen. Schon vor Jahren wurden Reisende gewarnt, einen Geldschein mit dem Abbild des Königs respektlos zusammenzuknüllen. Das Gesetz sei zwar schon vor dem Putsch von Regierungen missbraucht worden, sagt Glass, nun aber wurde es zu einer echten Bedrohung für Journalisten: „Man muss sich quasi selbst zensieren“. Dazu war sie nicht bereit.

Dunkle Seiten

Es sei immer spürbarer geworden, „dass das ,Land des Lächelns‘ seine dunklen Seiten hat“, schreibt sie in ihrem Buch. „Bei meinen Recherchen musste ich feststellen, dass ein Menschenleben dort nicht viel zählt, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ausgehöhlt und mit Füßen getreten werden“.

Die Junta und der neue König Maha Vajiralongkorn (66) sind dabei zwei Seiten einer Medaille. Der Sohn des im Volk gottgleich verehrten und 2016 nach 70-jähriger Herrschaft verstorbenen Königs Bhumibol hat es schwer bei den Thais. Vor seiner Regentschaft war der dreifach geschiedene Lebemann vor allem durch seine Vorliebe für das Münchener Nachtleben, Tattoos, bauchfreie T-Shirts und einen Wohnsitz in direkter Nachbarschaft zu Peter Maffay in Tutzing in Erscheinung getreten. Der im Volk ungeliebte 66-Jährige sei alles andere als ein Hoffnungsträger für demokratisch gesinnte Thais, befindet Nicola Glass: „Er hat nicht erkennen lassen, dass er an Demokratie, Gleichberechtigung und Menschenrechten interessiert ist“.

Zurückgepfiffen

Als seine ältere Schwester Prinzessin Ubolratana (67), der durch ihre Heirat mit einem Bürgerlichen ihre königlichen Privilegien aberkannt worden waren, sich im Februar von der Partei Thai Raksa Chart (TRC) zur Spitzenkandidatin für die anstehenden Wahlen küren ließ, sprach der König ein Machtwort. Öffentlich bezeichnete er den Schritt seiner Schwester als unangemessen und verfassungswidrig. Woraufhin die Prinzessin per Instagram zurückruderte: „Es tut mir leid, dass meine Entschlossenheit, für Land und Volk zu arbeiten, Probleme bereitet hat“.









Ganz offensichtlich hatte die Prinzessin eine rote Linie überschritten: Sie kandidierte für eine junta-kritische Partei, die der einflussreichen Shinawatra-Familie nahesteht. Diese stellte in den Jahren vor der Junta zweimal den Premier – beide Male putsche das Militär. Kurz nach dem Rückzieher der Prinzessin wurde die Partei von einem Gericht in Bangkok verboten und ihren führenden Mitgliedern für zehn Jahre alle politischen Aktivitäten untersagt.

Überhaupt sind Verbote eines der schärfsten Gewürze in dem Süppchen, das die Militärs in den letzten Jahren angerührt haben. Die Junta stellte es unter Strafe, verschiedenen im Exil lebenden Regimekritikern in den sozialen Netzwerken zu folgen, sie zu kontaktieren und Informationen von ihnen weiterzuleiten. Und kurz vor der Wahl entzog die staatliche Medienaufsichtsbehörde einem kritischen Fernsehkanal kurzerhand die Sendeerlaubnis: Der Shinawatra-freundliche Sender Voice 21 wurde für zwei Wochen wegen „provozierender Inhalte“ abgeschaltet.

Verfassung geändert

Der eigentliche Grund: An diesem Sonntag, fast fünf Jahre nach dem Putsch im Mai 2014, wird in Thailand erstmals wieder demokratisch gewählt. Bedeutet das etwa das Ende der Militärjunta, die sich vollmundig „Nationaler Rat zur Erhaltung des Friedens“ nennt? Womöglich die Rückkehr zur Demokratie?

Michael H. Nelson ist da skeptisch. Der deutsche Politologe lebt seit 24 Jahren in Thailand und forscht derzeit für die Asian Governance Foundation an der Rechtsfakultät der Thammasat Uni in Bangkok. Kurz vor der Wahl werde viel von der Verlängerung der Macht der Militärs gesprochen, berichtet Nelson. Grund dafür sei ein auf 20 Jahre angelegter strategischer Plan - „eine Art Parteiprogramm, das sich die Junta in die Verfassung geschrieben hat, und dem jede gewählte Regierung gezwungen ist zu folgen“, wie Nelson gegenüber unserer Redaktion berichtet. Der Senat bestehe zudem aus 250 Personen und sei handverlesen durch die Junta.

Ungleiche Wahl

Juntachef Prayut Chan-ocha (65) und die ihn unterstützende Partei Phalang Pracharat benötigten daher nur relativ wenige zusätzliche Stimmen, um ihn im Amt des Premierministers bestätigen zu können. Dennoch findet Nicola Glass die Wahl spannend: „Die Junta hat die Wahl immer wieder hinausgeschoben, was in Medien und Bevölkerung zunehmend auf Unmut gestoßen ist. Nun können die Wähler dem Regime einen Denkzettel verpassen. Die Junta will Legitimität, aber genau die können ihr die Wähler absprechen, indem sie Parteien wählen, die die Junta nicht unterstützen.“









Dazu beitragen könnte die Future Forward Partei, die es vor einem Jahr noch gar nicht gab: „Gegründet wurde sie von einem 40 Jahre alten charismatischen, erfolgreichen Manager-Erben des größten Autoteilezulieferers in Thailand“, berichtet Michael H. Nelson. „Er hatte sich immer schon für soziale und politische Belange eingesetzt und sich in alternativen Projekten engagiert. Diese Partei ist seit ganz langer Zeit die erste liberal-demokratisch und moderat progressive Wahloption für die Wähler. Ihr ,Leader‘, Thanathon, ist zu einer Art politischem Popstar avanciert“. Und wird in Europa bereits mit Emmanuel Macron verglichen, der die Parteienlandschaft in Frankreich auf den Kopf stellte und heute als Präsident regiert.

Deutsche oder europäische Maßstäbe sollte man an die Wahl dennoch nicht anlegen. Zum einen lässt sich das deutsche Parteien-Farbenspiel aus Schwarz, Rot, Grün und Gelb nicht auf Thailands kompliziertes und in nahezu 80 Parteien zersplittertes System übertragen. Zum anderen erging eine Einladung an ausländische Wahlbeobachter erst vor wenigen Tagen – „ein Witz“, wie Michael H. Nelson angesichts einer notwendigen mehrmonatigen Vorbereitung findet.

„Fridays for Future“

Obwohl es kürzlich auch in Bangkok zu „Fridays for Future“-Demonstrationen von Schülern kam, war der Umweltschutz im Wahlkampf kaum ein Thema. Ökologie spiele bis heute nur eine geringe, wenn auch leicht zunehmende Rolle, sagt Nelson: „Zum ersten Mal seit ich hier lebe, werden zarte Anstalten gemacht, den Gebrauch von Plastiktüten zu vermindern. Aber immerhin brauche ich mich jetzt nicht mehr blöd anschauen zu lassen, wenn ich den Leuten an der Kasse meine Einkaufstaschen zum Einpacken meiner Sachen gebe. Schließlich hat der Laden sie mir ja selbst verkauft.“

Und die Touristen? Sie werden wohl weiterhin nach Thailand strömen – ganz gleich, wer das Land regiert. Die Herrschaft der Junta habe ihn jedenfalls nicht von seinen Reisen abgehalten, bekennt Reinhard Soll: „Mich interessieren fremde Kulturen.“ Deshalb habe ihn auch China begeistert – und: „Deshalb würde ich auch nach Nordkorea fahren“.