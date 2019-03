Osnabrück. Wer Thailand bereist, hat meist einen Loose-Reiseführer dabei. Renate (66) und Stefan Loose (73) recherchieren und schreiben seit Jahrzehnten über das Land, das mittlerweile 36 Millionen Touristen pro Jahr anlockt. Im Interview sprechen Sie kurz vor dem Urnengang am Sonntag über Wahl, Umwelt und Tourismus.

Was erwarten Sie von der Wahl am Sonntag?

Stefan Loose (SL): Ich denke, dass General Prayuth auch in Zukunft der Premierminister sein wird, das Militär wird weiter herrschen in Thailand. Um außenpolitisch einige der Beschädigungen der letzten Jahre abzumildern, hat man ein Parlament mit verschiedenen Parteien, ohne dass die junta-kritischen eine Mehrheit bekommen. Es gibt ja eine ganz Menge Leute, die sich mit den Militärs arrangiert haben – es herrscht Ruhe im Land, es gibt keine Aufstände oder Riesendemonstrationen. Zweimal hat die Opposition demokratische Wahlen gewonnen, und beide Male wurde sie später aus der Regierung weggeputscht. Solange das Königshaus, das Militär und die Bangkoker Oberschicht gemeinsame Sache machen, wird sich überhaupt nichts ändern.

Renate Loose (RL): Ich wünsche mir, dass dieses Land mal wieder zur Ruhe kommt. Die politischen Konflikte der letzten Jahre gehen quer durch die Gesellschaft bis hinein in die Familien. Es sind so tiefe Gräben aufgerissen worden, dass es heute in Thailand Geschwister gibt, die miteinander verfeindet sind, weil sie unterschiedlichen Parteien angehören. Da ist viel Leid, und dafür wünsche ich mir Heilung.





Welche Auswirkungen könnten die Wahlen auf den Tourismus in Thailand haben?

SL: Das hängt davon ab, wie die politische Situation nach den Wahlen ist. Kommt es zu Demonstrationen oder Aufständen, weil sich Leute durch die Wahlen betrogen fühlen? Dann könnte es auch auf den Tourismus Auswirkungen geben. Wenn es aber ganz normal abläuft wie andere Wahlen in Thailand auch, wird es keine Auswirkungen auf den Tourismus haben.

RL: Viele Thailand-Touristen sind mittlerweile krisenresistent – oft sind es ja keine Erstreisenden, sondern Wiederholungstäter, die sich schon mit anderen Dingen abgefunden haben. Es ist für sie viel dramatischer, wenn der Smog Nordthailand so vernebelt, dass man kaum noch atmen kann, oder wenn es auf einer Insel zu stark regnet – das würde viel mehr Touristen abhalten.





Die Junta hat das Ziel ausgerufen, die Zahl der Touristen auf 50 Millionen pro Jahr zu steigern – bei 36 Millionen in 2017 ist man schon angekommen. Geht da noch mehr?

RL: Wenn man Chinesen für einen Dollar Kaffeefahrten nach Nordthailand anbietet, dann kommen Millionen mehr.

SL: Es kommt darauf an, wie viele Touristen dieses Land verträgt. Die fahren ja alle in dieselben Gebiete, während es andere Regionen gibt, in die kaum jemand reist und die auch nicht touristisch erschlossen sind. Und da gibt es Grenzen – man kann nicht 50 Millionen Leute in die attraktiven Gegenden locken, dann geht die Umwelt kaputt. Die massiven Probleme sieht man ja schon auf Inseln wie Ko Phi-Phi oder Ko Samui, das mit Wasser vom Festland versorgt werden muss.









RL: Die Frage ist, welche Art von Tourismus man haben möchte. Es gibt durchaus einen sozial- und naturverträglichen Tourismus, einen sanften Tourismus, der auch in Thailand praktiziert wird. Und es gibt Leute, die sich für Aktivitäten wie Thai kochen lernen interessieren. Kochschulen sprießen wie Pilze aus dem Boden, und wer einen Tag in einer Kochschule verbringt, ist natürlich eine geringere Belastung als jemand, der eine Sightseeing-Tour zu bereits überfüllten Top-Sehenswürdigkeiten unternimmt…

SL: …oder mit dem Jet-Ski durch eine Bucht brettert, in einem teuren Inselhotel am Swimmingpool liegt, obwohl es kaum Wasser gibt, und dann noch westliche Gerichte isst, die importiert werden müssen.





In den letzten Jahren gab es immer wieder Schlagzeilen, wenn touristisch überlastete Inseln für ein paar Monate gesperrt wurden. Reine Symbolpolitik oder mehr?

RL: Da hat man kurz vor dem Untergang die Reißleine gezogen. Es betraf ja die Similan-Inseln und vor allem Maya Bay, diese Bucht auf Ko Phi-Phi, in der der Film „The Beach“ mit Leonardo DiCaprio gedreht worden ist. Da standen zum Teil 3000 Touristen in der Bucht, in der wir früher mit einem Boot alleine vor Anker gegangen sind. Der zentrale Strand auf Ko Phi-Phi ist im Grunde zum Baden nicht mehr geeignet, weil dort hunderte Speedboote ankern, mit denen es immer mehr Unfälle gibt.

SL: Von den Similan-Inseln hat man einige für längere Zeiträume gesperrt und limitiert die Zahl der Touristen, die dorthin dürfen. Das ist eigentlich eine ganz vernünftige Politik. Man muss kontrollieren, wie viele Touristen eine Insel vertragen kann und wann sie umkippt. Ko Phi-Phi ist definitiv eine umgekippte Insel, es ist abstoßend, wenn man dahinguckt.









Überall im Süden Thailands häufen sich die Klagen über Müll im Meer und an den Stränden.

RL: Ich muss sagen, dass ich in den letzten Jahren ein wachsendes Umweltbewusstsein bei den Thais wahrgenommen habe – vor allem da, wo Touristen sind. Teilweise wird man im Laden sogar gefragt, ob man eine Plastiktüte haben will und nicht mehr automatisch alles in Tüten gesteckt. Da hat man als Tourist durchaus eine gewisse Vorbildfunktion – indem man seine Tasche mitbringt und Plastik zurückweist, wenn man einkaufen geht. Oder bei organisierten Ausflügen dem Veranstalter zu verstehen gibt, dass man sein Essen nicht in Styropor-Verpackungen haben will.









Immerhin ein Anfang.

RL: Ja, und nicht der einzige. Es gibt eine wunderbare Bewegung namens „Trash Hero“, die auf Ko Lipe im Süden Thailands von Schweizern gegründet wurde. Mittlerweile ist sie international verbreitet und organisiert beispielsweise mit Einheimischen und Touristen gemeinsame Müllsammelaktionen an Stränden. Es gibt Projekte zur Vermeidung von Plastikmüll, und sie verkaufen wiederverwendbare Flaschen, die man sich in vielen Restaurants und Hotels kostenlos mit frischem Wasser auffüllen lassen kann. Da tut sich was. Früher war es so, dass in allen thailändischen Dörfern abends der Müll zusammengefegt und verbrannt wurde - Laub, Plastik und alles Mögliche auf einen großen Berg. Das gibt’s heute nicht mehr, stattdessen finden Sie in den allermeisten Orten Mülltonnen.













Und was passiert dann mit dem Müll aus den Tonnen?

RL: Das ist noch mal eine andere Frage. Aber haben wir nicht auch lange große Löcher gegraben und alles hineingeschüttet? Und heute bringen wir unseren Plastikmüll nach Malaysia. Früher bestand der Müll in Thailand größtenteils aus organischem Material, das sich zersetzte, heute ist eben jede Menge Plastik dabei. Dieses Umdenken ist gerade auf dem Land noch nicht vollzogen worden, den meisten Menschen ist gar nicht klar, dass im Plastikmüll Gifte enthalten sind.





Sind die Touristen Teil des Problems oder Teil der Lösung?

SL: Es verändert sich einiges, weil die Touristen das Müllproblem sehr kritisch sehen. Irgendwann haben auch die Thais gemerkt: Wenn wir weiter so viel Müll am Strand haben, kommen bald keine Urlauber mehr.

RL: Oder wenn es stinkt. Weil früher die Kapazitäten von vielen Kläranlagen nicht ausgereicht haben, wurden die Abwässer tagsüber in die Kläranlagen geleitet und nachts wurden dann die Schotten aufgemacht und alles ins Meer abgelassen.

