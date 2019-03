Osnabrück. Braucht Deutschland zum Schutz des Grundwassers noch strengere Düngeregeln für Bauern? Ja, sagen die EU, die Bundesregierung, das Umweltbundesamt und die Wasserversorger. Nein, sagen Bauern und Niedersachsens Landwirtschaftsministerin.

Heute ist Weltwassertag. Das Nass kam heute Morgen vermutlich problemlos und in bester Qualität aus Ihrem Wasserhahn oder dem Duschkopf. Das liegt auch daran, dass es strenge Grenzwerte für das Grundwasser gibt, aus dem drei Viertel des Trinkwassers gewonnen werden. Mit diesen Werten hat Deutschland aber seit Jahren Probleme und wurde deswegen vor dem Europäischen Gerichtshof verurteilt.

Das Nitrat-Problem

Maria Krautzberger, Präsidentin des Umweltbundesamtes, sagt: „418 der 1200 Grundwasserkörper in Deutschland sind in einem schlechten Zustand. Das sind fast 35 Prozent. Der Großteil dieser Grundwasserkörper, nämlich 325, hält die Qualitätsnorm für Nitrat nicht ein.“

Der Verursacher sei hier im Wesentlichen die Landwirtschaft. Beim Düngen gelange das Nitrat in die Umwelt und letztlich bis ins Grundwasser. Im Trinkwasser ist es potenziell schädlich für Menschen.

50 Milligramm Nitrat in einem Liter Grundwasser sind erlaubt. Vielerorts wird dieser Grenzwert aber nicht eingehalten. Der Europäische Gerichtshof hat Deutschland deswegen in der Vergangenheit verurteilt. Die alte Bundesregierung legte nach langem Streit 2017 eine verschärfte Düngeverordnung vor. Aber die – so stellte sich in diesem Jahr heraus – reicht der EU-Kommission nicht. Besonders in gefährdeten Gebieten mit viel Tierhaltung müssten noch strengere Regeln her.



Nachbessern oder abwarten?

Das sieht auch UBA-Chefin Maria Krautzberger so: „Es ist absolut notwendig, dass nachgebessert wird.“ Die neue Bundesregierung um Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat Vorschläge für eine Reform der Reform nach Brüssel geschickt. Die sind aber selbst innerhalb der Union hoch umstritten. Und: Die EU-Kommission signalisierte bereits, dass ihr die Pläne erneut nicht ausreichen.

Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) sagt unsere Redaktion, es wäre „richtig und sinnvoll“ gewesen, die neue Düngeverordnung erst einmal wirken zu lassen, bevor sie gleich wieder reformiert wird. Die Landesministerin sagt:

„Dass dieser Schritt nun nicht erfolgt, sondern eine weitere Verschärfung droht, ist kaum zu vermitteln. Die Konsequenzen für den Agrarbereich sind enorm“

Otte-Kinast kritisiert damit die Verschärfungen, die die Bundesregierung auf Druck von Brüssel hin plant. Besonders umstritten: In nitratbelasteten Gebieten – und das sind weite Teile von Schleswig-Holstein, Niedersachsen oder Westfalen – soll die Düngung pauschal um 20 Prozent reduziert werden.

Otte-Kinast sagt: „Wenn aufgrund der neuen Vorgaben die Pflanzen unterversorgt sind und plötzlich kein Backweizen mehr angebaut werden kann, sondern nur Futterweizen, dann hat das direkten Einfluss auf das Einkommen landwirtschaftlicher Familienbetriebe.“ Es drohe ein echter Strukturbruch, warnt die Ministerin. Anders gesagt: Ein beschleunigtes Höfesterben.



Das sieht auch Bauernpräsident Joachim Rukwied so. Die Erzeugung von Qualitätsweizen sei nicht mehr gesichert.

Die pauschale Reduzierung nennt er „schlicht fachlichen Unsinn.“ Je nach Region seien Ackerbau- und Gemüsebetriebe und Tierhalter massiv betroffen. „Folge wäre, dass zahlreiche Tierhalter ihre Viehbestände reduzieren müssten und ihre wirtschaftliche Zukunft gefährdet wäre.“ Das sei nicht verantwortbar.



Wasserwirtschaft will noch strengere Regeln

Die Wasserwirtschaft sieht das anders. Martin Weyand, beim Dachverband BDEW für Wasser und Abwasser zuständig, sagt: In den nitratgefährdeten Gebieten müsse der Stickstoffbedarf so weit reduziert werden, dass Grenzwerte eingehalten werden. Weyand sagt sogar: „Die vorgeschlagene pauschale Reduzierung um 20 Prozent kann nicht ausreichen.“

Soweit geht UBA-Präsidentin Maria Krautzberger nicht. Aber sie betont, gerade in Nordwestdeutschland sei aus Umweltsicht mit dem Ausbau der intensiven Tierhaltung „der falsche Weg eingeschlagen“ worden. Krautzberger:

„Wir müssen also auch über die Zahl der Tiere reden, die in einer Region gehalten werden. Weniger Tiere bedeutet weniger Gülle und damit weniger Nitrat.“

Das Bundeslandwirtschaftsministerium muss nun erst einmal die Rückmeldung aus Brüssel verarbeiten. Denn die Umweltwächter in Brüssel ließen Deutschland wissen, dass es weitere Nachschärfungen brauche. Folgt Deutschland nicht, drohen im schlimmsten Fall hohe Strafzahlungen.

Und die deutschen Bauern? Eine Behördensprecherin teilt mit, dass Bundeslandwirtschaftsministerium und die Bundesländer „werden den Berufsstand in dieser schwierigen Situation unterstützen.“ Unter anderem soll geprüft werden, wie Gülle effektiver in Regionen ohne große Tierhaltung, aber mit viel Ackerbau transportiert werden kann.