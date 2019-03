Warum die EVP-Fraktion mit dem Orban-Rauswurf zu kurz springt

Osnabrück. Es ist eine symbolische Entscheidung - mehr aber auch nicht. Die christdemokratische Fraktion im EU-Parlament bietet Ungarns Ministerpräsident Orban die Stirn. Doch insgesamt bleibt die EU in diesem Fall hilflos, und das hat einen bestimmten Grund.

Endlich haben Europas Christdemokraten dem Schmuddelkind in ihren Reihen die rote Karte gezeigt. Es ist vollkommen richtig, dass die EVP-Fraktion im EU-Parlament die Mitgliedschaft der Fidesz-Partei des ungarischen Premiers Orban auf Eis gelegt hat. Die Christdemokraten haben sich bewegt, spät, eigentlich zu spät. Viel zu lange hat die Parteifamilie – allen voran die CSU – zugeschaut, wie Orban, Spitzname „Puszta-Putin“, seinem Land eine autoritäre Regierungsform aufgezwungen hat. Wie er Justiz und Presse gängelte, die Opposition schwächte und offen auf Antisemitismus setzte. Mit christdemokratischen Werten hat das schon lange nichts mehr zu tun.

Nur politisches Kalkül

Schade, dass sich die europäischen Christdemokraten keinen Rauswurf zugetraut haben. Das Ganze ist eh politisches Kalkül: Allein der Druck der Europawahl zwang die EVP zum Handeln. Weil Orban zur Last wurde. Spitzenkandidat Manfred Weber, der Kommissionspräsident werden will, hat erkannt, dass er keinen Wahlkampf gegen Populisten und Demagogen führen kann, wenn er einen davon in den eigenen Reihen sitzen hat.

EU ist hilflos gegenüber Ungarn

Insgesamt bleibt die EU gegenüber Ungarn aber hilflos. Zahlreiche Verfahren der EU-Kommission gegen sein Land können Orban nichts anhaben. Sanktionen muss er bisher nicht fürchten, die Fördermilliarden streicht er ein. Die Entscheidung der EVP ist daher nicht mehr als ein Symbol.