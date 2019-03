Hamburg. Am 21. März ist Internationaler Tag gegen Rassismus der Vereinten Nationen. Eine Expertin erklärt, welche Aussagen als diskriminierend empfunden werden und wie sich Menschen verschiedener ethnischer Herkunft selbst bezeichnen.

Der diesjährige "Internationale Tag für die Beseitigung rassistischer Diskriminierung" fällt in eine Zeit, in der das Thema Rassismus stark präsent ist: Vor einigen Tagen erschütterten die Angriffe eines antimuslimischen Rassisten auf zwei neuseeländische Moscheen die Welt. Außerdem lodert hierzulande in den sozialen Netzwerken die #vonhier-Debatte. Befeuert hatte sie TV-Juror Dieter Bohlen, der in seiner Sendung ein junges Mädchen aufgrund ihrer asiatischen Erscheinungsmerkmale hartnäckig nach der Herkunft ihrer Familie gefragt hatte.

"Woher kommst du?" – ist diese Frage angemessen in einem Land, in dem jeder Vierte einen Migrationshintergrund hat?

Kimiko Suda hält das für absurd. Sie ist Vorstandsmitglied der Organisation "korientation" in Berlin, die auf die vielfältigen Lebenswirklichkeiten von asiatischen Deutschen aufmerksam machen will. Ihrer Ansicht nach müssen sich Menschen mit ausländischen Wurzeln – und solche, die so aussehen als hätten sie welche – im Alltag oft grundlos für ihre Herkunft rechtfertigen.

Hinter der Frage "Wo kommst du her?" steckt immer auch die Annahme, dass die befragte Person eben "nicht hierher gehört" und sich daher niedriger auf der sozialen Leiter befindet, und sich für ihre Existenz hier in Deutschland zunächst erklären und rechtfertigen muss. Kimiko Suda, Vorstandsmitglied der Organisation korientation

Diskriminierung von asiatischen Deutschen



Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet Suda, inwiefern Deutsche mit asiatischen Wurzeln Rassismus erfahren. Sieht ein Mensch asiatisch aus, würde ihm teilweise direkt eine bestimmte Geschlechterrolle zugeschrieben. "Asiatische Frauen werden oftmals extrem sexualisiert und exotisiert, während asiatischen Männern ihre Sexualität abgesprochen wird."

Auch der Begriff des "Musterschülers" sei eine problematische Verallgemeinerung, meint Suda: "Mit dieser Bezeichnung werden Asiatische Deutsche als 'angepasste Streber' dargestellt, die sich nicht wehren würden." Gleichzeitig spiele man sie damit gegen andere migrantische Communities aus, die dann im Vergleich als "integrationsresistent" dastehen würden.

Wer legt fest, was diskriminierend ist?

Inwiefern eine Aussage als diskriminierend gewertet wird, liege maßgeblich im Ermessen der Betroffenen. Nach Definition der Stiftung gegen Rassismus teilen rassistische Aussagen Menschen in Gruppen ein, schreiben ihnen bestimmte Eigenschaften zu, grenzen sie aus oder werten sie ab.

Viele Dialoge im #vonhier-Kontext erfüllen diese Attribute. Auch "korientation" teilte unlängst auf Twitter ein Beispiel:

Suda ergänzt, Rassismus und Diskriminierung stünden nicht als zwei Dinge gegeneinander, sondern gehörten zusammen.



Rassismus ist eine strukturelle Diskriminierungsform und kann nur unter Einbeziehung der Perspektive der Personen, die davon betroffen sind, definiert werden. Kimiko Suda

Wie kann man sich diskriminierungsfrei ausdrücken?



"Am besten im Alltag überhaupt nicht grundlos nach der Herkunft fragen", rät Suda. "Wenn eine Person mit einem auf Deutsch über ein beispielsweise beruflich relevantes Thema spricht, gibt es nicht die Notwendigkeit über die Herkunft einer Person zu sprechen."

Als "strategische Selbstbezeichnung" seien die Begriffe Asiatische Deutsche beziehungsweise Schwarze Deutsche eingeführt worden. Diese konstruierten Identitätsbezeichnungen hätten jedoch nichts mit einer Kategorisierung zu tun, sondern sollen Gruppen politisch sichtbar machen, erklärt Suda.

People of Color finde ich als Sammelbezeichnung in Ordnung, "Farbige" geht nicht. Kimiko Suda

Auch die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD-Bund) setzt sich dafür ein, die Öffentlichkeit für einen gerechten Umgang in der Migrationsgesellschaft zu sensibilisieren. So lehnt der Verein beispielsweise den Begriff "Schwarzfahren" ab. Er sei herabwürdigend, weil er eine rassistische Assoziation zwischen Schwarzen Menschen und Kriminalität wecke.



Wandel zum "Rassismus ohne Rassen"

Und woher kommt die Vorstellung von ungleichen Menschen? Geschaffen wurde die Rassentheorie im Kolonialismus. Damals sprachen die Europäer der Bevölkerung in den eroberten Gebieten den Status des Menschsein ab. Sie verbreiteten die Ideologie einer biologischen Einteilung in menschliche Rassen, die wissenschaftlich keineswegs haltbar ist. Heute beziehe sich die rassistische Einteilung in Gruppen verstärkt auf Kriterien wie Kultur, Herkunft oder religiöse Praktiken, berichtet die Stiftung gegen Rassismus.

Wenn aber die sozialen, kulturellen oder religiösen Unterschiede dabei als "naturgegeben" und statisch gedacht werden, nehmen diese Kategorien leicht den Platz von "Rasse" ein und funktionieren in derselben Logik. Man spricht deshalb auch von "Rassismus ohne Rassen". Stiftung gegen Rassismus

Im deutschen Grundgesetz verbietet Artikel 3 eine rassistische Diskriminierung. Demnach dürfe niemand aufgrund seiner Rasse benachteiligt oder bevorzugt werden. Anti-Diskriminierungskämpfer plädieren für eine Abschaffung der Textstelle, da sie suggeriere, es gebe mehr als eine menschliche Rasse.



Wie Menschen Rassismus und Diskriminierung in Deutschland erleben – Einblicke liefern die Beiträge in den sozialen Netzwerken unter #MeTwo und #vonhier sowie #DarüberReden, eine Kampagne der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.

