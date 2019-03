US-Brasilianische Allianz könnte internationalem Klimaschutz schaden

Osnabrück. Die USA und Brasilien streben nach Jahren der Entfremdung wieder eine Annäherung an. Wie das genau gehen soll, ist noch offen. Aber für den Klimaschutz bedeutet das nicht unbedingt Gutes.

Beim Antrittsbesuch des neuen brasilianischen Präsidenten in Washington machten Jair Bolsanaro und sein US-Amtskollege Donald Trump auf ziemlich beste Freunde und überschütteten einander mit Lob und Bewunderung. Trump ging sogar soweit, Brasilien eine Mitgliedschaft in der Nato in Aussicht zu stellen.

Kein Wunder: Denn der Chef im Weißen Haus und sein Pendent aus den Tropen sind Brüder im autoritären und erzkonservativen Geist. Für den weltweiten Kampf gegen Klimawandel könnte das gravierende Folgen haben. Denn die beiden Staatschefs halten von einer nachhaltigen Politik nicht viel. Sie sehen in der Ausbeutung natürlicher Ressourcen vor allem kurzfristige Potenziale und in einer starken Umweltschutzgesetzgebung Hindernisse für die Industrie.

So kippte Trump Emissionsgrenzen für Kohlekraftwerke und Kfz und deregulierte die Öl- und Gasindustrie. Bolsonaro wiederum will keine neuen Schutzgebiete im Amazonasgebiet ausweisen, Rodungen im Regenwald erleichtern und Umweltschutz den Bedürfnissen der Wirtschaft unterordnen. Erste Konsequenzen sind spürbar. Die Abholzung des Regenwaldes schreitet beschleunigt voran.

Sollte Bolsonaro ebenso wie Trump dem Pariser Klimaabkommen den Rücken kehren, wäre es kaum noch das Papier wert, auf dem es steht. Für die Zukunft verspricht all das nichts Gutes.