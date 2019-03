Männer verdienen mehr? Kristina Schröder findet das okay CC-Editor öffnen

Kristina Schröder in der ARD-Talkshow "Hart aber fair". Foto: imago/Christoph Hardt

Berlin. Männer verdienen im Schnitt 21 Prozent mehr als Frauen – für die ehemalige Familienministerin Kristina Schröder ist das in Ordnung. In einer Talkshow erklärte sie ihre Sicht auf den Gender Pay Gap und sorgte so für viel Kritik.