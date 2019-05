Hamburg. Wahl-O-Mat zur Europawahl verboten: Am 26. Mai 2019 wird in Deutschland das Europäische Parlament gewählt. Sie wissen noch nicht, welche Partei Sie wählen sollen? Hier erfahren Sie, wie Sie den Wahlswiper und das Finde-dein-Match-Quiz als Wahlhilfe zur Europawahl 2019 nutzen können.

Sie wollen am Sonntag, 26. Mai, in Deutschland Ihre Stimme für die Europawahl abgeben und wissen noch nicht, welche Partei Sie wählen sollen? Der Wahl-O-Mat, der Wahlswiper sowie das Finde-Dein-Match-Quiz können Ihnen zeigen, welche Partei bei der Europawahl 2019 am ehesten Ihre politische Meinung vertritt.

Ärger mit dem Wahl-O-Mat zur Europawahl 2019

Der Wahl-O-Mat von der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) ist seit Jahren ein gefragtes Wahlhilfe-Tool. Auch für die Europawahl 2019 und die Bremer Bürgerschaftswahl am 26. Mai hatte die bpb wieder einen Wahl-O-Mat angeboten. Am 20. Mai beschloss das Kölner Verwaltungsgericht allerdings, dass der Wahl-O-Mat in seiner jetzigen Form unzulässig ist. Sein Auswertungsmechanismus verletze die Chancengleichheit der Parteien, kleinere Bündnisse würden benachteiligt, so die Richter. Gegen den Beschluss kann noch Beschwerde eingelegt werden. Am Montagabend nahm die bpb den Wahl-O-Mat vorsorglich vom Netz.

Zwei andere Wahlhilfe-Tools bleiben vom Richterspruch unberührt. Der Wahlswiper und das Finde-Dein-Match-Quiz gleichen die eingegebenen Standpunkte mit allen 41 antretenden Parteien und politischen Bündnissen ab – nicht nur mit acht auswählbaren, wie der Wahl-O-Mat.

Wahl-O-Mat-Alternative Wahlswiper zur Europawahl 2019



Angelehnt an das Prinzip der Datingapp Tinder bietet der Wahlswiper eine Orientierungshilfe für die Europawahlen 2019. Der Wahlswiper wurde von NOZ Medien mitentwickelt. Der Nutzer beantwortet und gewichtet 35 Fragen und sieht im Ergebnis, welche Partei sich am ehesten mit seinen Standpunkten deckt. Hier geht es zum Wahlswiper.

Wahl-O-Mat-Alternative Finde-Dein-Match-Quiz



Eine weitere Alternative zum Wahlswiper und dem Wahl-O-Mat ist das Quiz "Finde Dein Match" des Think-Tanks "VoteWatch Europe". Es funktioniert ähnlich wie der Wahl-O-Mat und der Wahlswiper. Sie müssen 25 Fragen beantworten – sind Sie dafür, dagegen oder enthalten Sie sich – und Ihre Antworten jeweils nach Wichtigkeit bewerten. Unter der Frage werden Ihnen jeweils Argumente dafür und dagegen aufgeführt.

Anzeige Anzeige

Im Ergebnis wird Ihnen prozentual angezeigt, welcher EU-Abgeordneter und welche EU-Gruppe beziehungsweise welcher deutsche Politiker und welche deutsche Partei am ehesten Ihre Standpunkte teilen. Hier kommen Sie zum Quiz "Finde dein Match".