Brüssel. Der Tag der Entscheidung für die Partei von Ungarns Ministerpäsident Viktor Orban ist da. Am Mittwoch entscheidet der EVP-Vorstand über den weiteren Umgang mit dem Fidesz.

Der rechtsnationalen Fidesz-Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban droht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Aussetzung der Mitgliedschaft in der Europäischen Volkspartei. Am Mittwoch ab 15 Uhr entscheiden die rund 260 Delegierten über den weiteren Verbleib des Fidesz. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihr Kommen zugesagt. Auch Orban hat sich angekündigt.

Als wahrscheinlich gilt eine zeitweise Aussetzung der Mitgliedschaft, die an Auflagen geknüpft ist. Die Suspendierung würde deutlich über die Europawahl Ende Mai hinausgehen, hieß es am Dienstag aus Kreisen der Parteienfamilie. Allerdings könnten der Partei Bedingungen gestellt werden, um wieder aktives EVP-Mitglied zu werden. Das Ergebnis werde auch von den Äußerungen und dem Entgegenkommen Orbans vor Ort abhängen.

Zu den Bedingungen, die Orban erfüllen müsste, könnte nach Angaben aus EVP-Kreisen unter anderem gehören, dass die Zentraleuropäische Universität zurück nach Budapest ziehen kann. Außerdem dürfte der Fidesz im Europawahlkampf nichts tun, was der EVP schade.

Warum steht Orbans Partei in der Kritik?

Diffamierung der EU: Orban hatte zuletzt mit einer Anti-Brüssel-Kampagne für großen Unmut innerhalb der EVP gesorgt. Auf Plakaten, die er in Ungarn hatte aufhängen lassen, waren der von der EVP gestellte EU-Kommissionspräsident Juncker sowie der liberale US-Milliardär George Soros in unvorteilhafter Pose zu sehen. Beide wurden mit falschen Behauptungen zur EU-Einwanderungspolitik verunglimpft. Auf Druck von EVP-Spitzenkandidat für die Europawahl, Manfred Weber (CSU), hatte sich Orban entschuldigt und die Plakate in Budapest wieder abhängen lassen.

Verstöße gegen Rechtsstaatlichkeit: Kritiker werfen Orban vor, in Ungarn seit Jahren Demokratie und Rechtsstaat auszuhöhlen, kritische Medien zum Schweigen zu bringen und die Opposition durch Repressalien wie willkürliche Geldstrafen zu schwächen.



Asylsuchende müssen hungern: Nach Darstellung von Menschenrechtlern lässt Ungarn Asylsuchende in sogenannten Transitzonen an der Grenze zu Serbien hungern. Das ungarische Helsinki-Komitee teilte in der Nacht zum Dienstag mit, dass eine afghanische Mutter und ihr erwachsener Sohn nach zweieinhalbtägigem Nahrungsentzug erst nach einer Eilverfügung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte wieder Essen erhalten hatten. Seit August 2018 sei dies der achte Fall gewesen, in dem Asylsuchende hungern mussten. In allen Fällen handele es sich um Flüchtlinge, deren Asylanträge in erster Instanz abgelehnt worden waren. Durch das "Aushungern" sollten die Menschen dazu gezwungen werden, auf das ihnen zustehende Berufungsverfahren zu verzichten.

Anzeige Anzeige

Wer gehört zur EVP?

13 EVP-Parteien hatten zuletzt den Ausschluss oder die Suspendierung aus dem Verbund gefordert. Aus Deutschland gehören derzeit 29 CDU-Abgeordnete und fünf CSU-Abgeordnete der konservativen Parteienfamilie an. Würde die Fidesz-Partei tatsächlich suspendiert, würden elf Abgeordnete ihren Sitz im Europaparlament verlieren.