Gefahr erkannt, Gefahr gebannt

Digital-Fahnder unterstützen künftig in Niedersachsen Beamte im Einsatz. HIer Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Osnabrück. Bei einem Polizeieinsatz wissen die Fahnder oft nicht, was sie erwartet. Das soll sich in Niedersachsen künftig mithilfe der sozialen Netzwerke ändern. Digital-Fahnder schicken ihren Kollegen wichtige Informationen über die Betroffenen in den Streifenwagen. Ein richtiger Schritt - unter einer Voraussetzung.