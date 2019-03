Es gibt genug Anlass den US-Drohnenangriffen im Jemen zu misstrauen

Osnabrück. Deutschland muss Ramsteiner US-Drohneneinsätze prüfen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Münster verfügt. Zu recht.

Das ohnehin schwer gestörte Verhältnis der Bundesregierung zu den USA dürfte in Zukunft zusätzlicher Belastung ausgesetzt sein. Dafür sorgt das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster, Deutschland müsse künftig aktiv darauf hin arbeiten, dass es von der US-Militärbasis Ramstein aus nicht zu Handlungen komme, die gegen Völkerrecht verstoßen. Von dort steuert die US-Armee bekanntlich ihre internationalen Drohnenangriffe.

Bislang hat sich die Bundesregierung darauf zurückgezogen, dass man der Zusicherung Washingtons vertraue, wonach die von Ramstein ausgehenden Operationen im Einklang mit geltendem Recht stehen. Das ist in der Tat dürftig. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Menschenrechtsverletzungen von Angehörigen der US-Armee einst im Irak begangen oder auch die NSA-Spionageaffäre hierzulande laden nicht dazu ein, den USA blind zu vertrauen. Was aber folgt aus dem Urteil? Forderungen nach einer Schließung der US-Stützpunkte in Deutschland samt Abzug aller Soldaten sind naiv; schließlich sind die USA Nato-Partner.

Berlin muss aber potenziellen Rechtsverstößen nachgehen und im Fall der Fälle auf die Einhaltung des Völkerrechts hinwirken. Wie das gehen soll? Es wird wohl auf Plazebo-Maßnahmen hinauslaufen. Denn jeder weiß: Die USA lassen sich ungern in die Karten gucken.