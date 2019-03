Berlin. Wenn‘s ums Geld geht, sind Reibereien unausweichlich. Dass der Streit hochkocht, bevor die Eckpunkte am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden und der Bundestag ins Spiel kommt, ist eher selten. Der Grund: Um keine neuen Schulden zu machen kann Finanzminister Olaf Scholz (SPD) nicht mehr alle Wünsche erfüllen.

Wie viel Geld gibt der Staat aus? Angesichts trüberer Konjunkturaussichten und rückläufiger Steuerüberschüsse mahnte Scholz seine Kabinettskollegen zu "verstärkter Haushaltsdisziplin". Doch ein Sparkurs ist nicht in Sicht: 362,6 Milliarden Euro an Ausgaben sind für 2020 eingeplant, ein Plus von 1,7 Prozent gegenüber 2019.



Bis 2023 sollen die Ausgaben auf 375,1 Milliarden Euro steigen. Bei den Investitionen geht es im kommenden Jahr noch einmal leicht auf 39,6 Milliarden Euro nach oben. Dickster Brocken bleibt der Etat von Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil, allein 26,4 Milliarden Euro werden für Hartz-IV-Leistungen und Wohngeld-Zuschüsse benötigt. Eine Milliarde Euro gibt es im kommenden und übernächsten Jahr für den sozialen Wohnungsbau. Trotz Mehrausgaben sinkt die Schuldenstandsquote 2019 auf 58 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Warum wird wieder über den Wehretat gestritten? Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen erhält 2020 zwei Milliarden Euro mehr als in diesem Jahr. "Die Trendwende bei der Finanzierung der Bundeswehr wird fortgeführt", betont das Finanzministerium. Aber: Weil die Wirtschaft wächst, entfernt sich Deutschland vom NATO-Ziel, den Wehretat bis 2024 in Richtung 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung hochzufahren: Die Quote sinkt laut Finanzplanung kontinuierlich von 1,37 Prozent im nächsten auf 1,25 Prozent im Jahr 2023.





Kritik daran kam nicht nur vom Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels. Auch US-Botschafter Richard Grenell mischte sich ein und schimpfte über ein "beunruhigendes Signal" aus Berlin an die Bündnispartner. Kanzlerin Angela Merkel sah sich daraufhin genötigt, "etwas zurecht zu rücken". Die tatsächlichen Ausgaben würden höher ausfallen als in der mittelfristigen Finanzplanung und das NATO-Bekenntnis werde nicht aus dem Blick verloren. Dennoch droht neuer Stunk mit US-Präsident Donald Trump.

Gibt der Staat weniger für Flüchtlinge? Ja. Der Bund fährt die Erstattung von Kosten an Länder und Kommunen im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise von 4,7 auf 1,3 Milliarden Euro zurück. Die Begründung im Scholz-Ministerium: Die Zahl der neu ankommenden Asylbewerber sei auf 160.000 bis 180.000 zurückgegangen, es werde also weniger Geld benötigt. Die Länder protestieren trotzdem: Nach NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kam am Dienstag auch Scholz' Parteifreundin Manuela Schwesig, Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern, aus der Deckung: "Integration findet vor Ort statt. Dazu benötigen wir auch weiter die Unterstützung des Bundes", sagte sie in Schwerin.

Werden die Entwicklungshilfe-Verpflichtungen nicht erfüllt? Hier zeigt sich das gleiche Dilemma wie beim Wehretat: Obwohl die Ausgaben bis 2023 um 5,1 Milliarden Euro steigen und auf Rekordniveau bleiben, wird das so genannte ODA-Ziel von 0,7 Prozent wegen der wachsenden Wirtschaftsleistung nicht erreicht. Beschwerden von Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU), er könne seine Verpflichtungen nicht erfüllen, weist das Finanzministerium dennoch als "nicht nachvollziehbar" zurück.





Wo liegen die größten Risiken? Die Kosten für die im Koalitionsvertrag vereinbarte Grundrente, über die Union und SPD heftig streiten, sind noch nicht eingeplant - hier könnte ein Milliardenloch aufreißen. Zudem hat Scholz schon jetzt Einsparungen von 3,7 Milliarden Euro pro Jahr eingebucht, um die Schwarze Null zu halten - obwohl noch unklar ist, woher das Geld kommen soll. Klar ist: Der Gürtel wird enger geschnallt werden müssen.

Wie reagiert die Wirtschaft? Enttäuscht. "Vom Bundeshaushalt 2020 geht die erhoffte Signalwirkung für den Wirtschaftsstandort Deutschland leider nicht aus", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer im Gespräch mit unserer Redaktion. "Wir müssen die Investitionsbremsen lösen - und zwar insbesondere durch Senkung der Steuersätze und eine Verbesserung der Abschreibungsbedingungen", appellierte er an Scholz. "Nur so können wir die aktuellen Herausforderungen wie die Unsicherheiten im Welthandel und die Herausforderungen von Digitalisierung und den demografischem Wandel erfolgreich meistern.“