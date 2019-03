Osnabrück. US-Botschafter Grenell in Berlin polarisiert wie wohl kaum einer vor ihm. Nun kommen aus der FDP Forderungen, ihn auszuweisen. Der außenpolitische Sprecher der Grünen hält davon nichts.

Der außenpolitische Sprecher der Grünen weist die Forderung von FDP-Vize Wolfgang Kubicki nach einer Ausweisung des US-Botschafters Richard Grenell zurück. „Die Forderung von Kubicki ist schlicht Käse“, sagte Omid Nouripour unserer Redaktion. Es gebe viele Gründe für Kritik an dem US-Spitzendiplomaten in Berlin. „Aber der US-Botschafter ist qua Amt die Schnittstelle der politischen Kommunikation mit den USA. Und genau diese Kommunikation ist in Zeiten von Trump so notwendig wie nie zuvor“, sagte Nouripour weiter.



US-Botschafter Grenell hatte Kritik an den Plänen für den Verteidigungshaushalt der Bundesregierung geäußert und damit Unverständnis in Berlin geerntet. Der Vizechef der Liberaln Kubicki forderte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) auf, „Richard Grenell unverzüglich zur Persona non grata zu erklären“. Auch der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, wies die Kritik des amerikanischen Botschafters an den Haushaltsplänen von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) in scharfen Worten zurück: „Herr Grenell ist ein diplomatischer Totalausfall".

Grenell hatte kritisiert, dass sich Deutschland mit der Finanzplanung vom Nato-Ziel entferne, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung auszugeben. Schneider sagte, der Botschafter pflege seit längerem einen zwischen engen Verbündeten nicht akzeptablen Umgangston und Stil. „Das alles erinnert eher an das Gehabe eines Flegels." der 51-jährige Grenell ist seit seiner Amtseinführung im Mai vergangenen Jahres auf diplomatischem Parkett umstritten. Kritiker werfen ihm wiederholt vor, sich in die inneren Angelegenheiten seines Gastlandes einzumischen und Diplomatie mit Drohungen zu verwechseln. (Mit dpa)