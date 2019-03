Washington. US-Präsident Donald Trump bezeichnet sich selbst immer wieder als das Opfer einer politischen "Hexenjagd". Offenbar mit Erfolg: Eine nationale Umfrage zeigt, dass ihm gut die Hälfte der US-Amerikaner glauben.

Jeder zweite Amerikaner hält die Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump für eine politische "Hexenjagd". Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Im Auftrag der Tageszeitung "USA Today" befragten Meinungsforscher der Suffolk University in der gesamten Nation mehr als tausend registrierte Wähler verschiedener Altersgruppen, Geschlechter, Ethnien, Einkommenshöhen, Bildungsgrade und politischer Orientierungen.

Gut ein Drittel misstraut dem Sonderermittler

Demnach sinkt die Zustimmung für die Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller zu einer möglichen russischen Wahlbeeinflussung zugunsten Trumps. Nur rund die Hälfte der Befragten hält die Ermittlungen für fair und akkurat. Rund 36 Prozent trauen Mueller und seiner Untersuchung nur wenig oder gar nicht.

Das Argument Trumps, die Ermittlungen gegen ihnen glichen einer "Hexenjagd", die ihm mehr strafrechtliche Untersuchungen als seine Vorgänger beschere, teilen 50 Prozent der Befragten. 47 Prozent finden nicht, dass die Ermittlungen politisch motiviert sind.

Selbst unter den Befragten, die angaben "etwas" Vertrauen in die Mueller-Ermittlungen zu haben, stimmte die Hälfte Trumps Behauptung zu, er sei ein Opfer falscher Anschuldigungen. David Paleologos, Direktor des Suffolk Political Research Centers zu

Erwartungsgemäß stammt ein Großteil der Trump-Unterstützer, 86 Prozent, aus dem republikanischen Lager. Nur 14 Prozent der Demokraten sahen Trump als "Opfer einer Hexenjagd". Bei den Unabhängigen unterstützen 54 Prozent Trumps These, 42 Prozent lehnen sie ab.



Trump selbst bejubelte den Wert in einem Tweet: "Wow. (...) Nur sehr wenige glauben, die Untersuchungen sind legitim! Wir werden es bald herausfinden?" Damit spielt er darauf an, dass Mueller seinen Bericht demnächst vorlegen könnte.



Rund die Hälfte glaubt Trumps Russland-Leugnen nicht

Und wie sieht es mit dem Vertrauen in Donald Trump aus? Dieser bestritt bislang eine Wahleinmischung Russlands – 43 Prozent glauben in diesem Punkt an seine Unschuld, 52 Prozent sind skeptisch.

Anzeige Anzeige

Geteilt ist die Auffassung auch darüber, ob die Demokraten mit dem Vorantreiben weiterer Ermittlungen zu weit gehen: 49 Prozent der Befragten meinen, die Demokraten tun das Richtige, 46 Prozent sehen eine gewisse Grenze überschritten.

Mehrheit gegen Amtsenthebung

Eine klare Mehrheit spricht sich gegen eine Amtsenthebung Trumps aus: 62 Prozent lehnen das ab, 28 Prozent sind dafür. Dabei glauben 41 Prozent, dass das Repräsentantenhaus dieses Verfahren noch einleiten könnte. 46 Prozent halten das für abwegig.

Ein Fünftel informiert sich bei "Fox News"

Eine große Verunsicherung zeigt sich in einer Zusatzfrage nach der Glaubwürdigkeit von Fernsehnachrichten. Demnach halten die meisten Befragten Trumps Lieblingssender "Fox News" für am vertrauenswürdigsten, gefolgt von "CNN". Jeder Fünfte zeigte sich unentschlossen.

Weiterlesen: Ermittlungen gegen Donald Trump und sein Umfeld – das ist der Stand