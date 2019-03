Mobilfunk-Auktion: Mehr Tempo bitte, und zwar schnell

Osnabrück. Beim Mobilfunk ist Deutschland alles andere als ein Vorreiter, eher ein Entwicklungsland. Da ist es höchste Zeit, dass nun endlich die Lizenzen für den superschnellen 5G-Funk versteigert werden. Ein Kommentar.

Es ist ein Meilenstein. Nach langem Hin und Her schickt sich Deutschland nun doch noch an, das Tempo auf seinen Datenautobahnen zu erhöhen. Auch in der Bundesrepublik soll es endlich 5G-Verbindungen geben, also revolutionären Mobilfunk der fünften Generation.

Und das Gute ist: Bei der heute beginnenden Versteigerung der 5G-Funkfrequenzen geht es weniger um hohe Zusatzeinnahmen für den Finanzminister als um die Sache selbst: superschnelles Internet, ohne das die Industrienation Deutschland im internationalen Wettbewerb weit zurückfallen wird.

Man erinnere sich: Als im Jahr 2000 die ersten Mobilfunklizenzen versteigert wurden, spülte die spektakuläre Aktion fast 100 Milliarden D-Mark in die Staatskassen. Dieses Mal werden es wohl nur ein paar Milliarden Euro sein. Doch dafür müssen die Mobilfunkanbieter eine Fülle von Auflagen zum Ausbau der Funknetze und zum Schließen von Funklöchern erfüllen. Da ist es gut, wenn sie nicht überlastet werden, sondern viel Geld in Technik investieren können.

Die Bedeutung von 5G ist immens, weniger für den privaten Verbraucher, der ein so leistungsfähiges Netz nur sehr selten braucht, sondern vielmehr für die Industrie: Ohne weitere Vernetzung von Maschinen und Anlagen keine Fabrik der Zukunft. Dann macht die Konkurrenz in anderen Ländern das Geschäft.