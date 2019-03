Berlin. Zahllose von Fahrverboten bedrohte Dieselfahrer dürften mit Spannung auf die Resultate der ersten Tests nachgerüsteter Fahrzeuge gewartet haben. Jetzt ist klar: Noch ist die Technik nicht so weit.

"Die gute Nachricht ist: 80 Prozent Minderung sind möglich", sagte ADAC-Technik-Fachmann Reinhard Kolke bei der Vorstellung der Resultate am Montag in Stuttgart. Drei Wagen der Euronorm 5 hatte der Verband mit verschiedenen SCR-Katalysatoren ausgestattet um herauszufinden, ob der nachträgliche Einbau den Stickoxid-Ausstoß so stark senkt, dass die Autos im Ernstfall von Fahrverboten ausgenommen werden würden.



Bei sommerlichen Temperaturen lieferten die Systeme: Sowohl der VW T5 mit einem Katalysator des Herstellers Oberland-Mangold als auch der Opal Astra mit Twintec-Abgasreinigung und der Fiat Ducato mit HJS-Katalysator blieben unter der Obergrenze von 270 Milligramm Stickoxid pro Kilometer. Der Fiat erlebte das Testende allerdings nicht mit - ein Unfall hatte ihn außer Gefecht gesetzt.

Die Probleme tauchen auf, wenn es draußen kühler wird: Schon bei 5 bis 13 Grad wird die Abgasreinigung von der Software weitgehend abgeschaltet, bis der Katalysator heiß genug ist. Und das kann dauern und schluckt Sprit. Denn um die Betriebstemperatur zu erreichen, wird Strom gebraucht, der mit Diesel erzeugt wird. Der VW schaffte die Vorgabe fast, der Opel und der Fiat blieben deutlich darüber.

Das Fazit der Experten: Nachrüst-Sets haben Potenzial, müssen aber optimiert werden, damit Dieselfahrer sicher sein können, dass sich die Investition von 1500 bis 3000 Euro lohnen.





Die Grünen sehen jetzt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Zug: Scheuer "muss die Pkw-Hersteller in die Kooperation zwingen“, sagte ihr Verkehrspolitiker Oliver Krischer im Gespräch mit unserer Redaktion. Zwar hätten die Nachrüst-Sets "noch Kinderkrankheiten, aber die Senkung des Stickoxid-Ausstoßes ist schon enorm“.

Es werde deutlich, dass die Autobauer mit ins Boot geholt werden müssten, so der Grüne. „Die kleineren Zulieferer können nicht zeitnah Millionen von Diesel-PKW effektiv mit Hardware nachrüsten. Die Hersteller haben größtenteils auf dem US-Markt gezeigt, dass sie wirksame Abgasreinigungen installieren können. Darauf muss jetzt zurückgegriffen werden.“

Die Zulieferer selbst gehen ein Risiko ein: Die Entwicklung und Optimierung der Nachbau-Sätze ist teuer und Garantien für die Halter können zum kostspieligen Bumerang werden.