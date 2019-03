Chemnitz. Die Stadt Chemnitz ist vielerorts zum Synonym geworden für rechte Hetze, Hooligan-Gewalt und Nazi-Ideologie. Was ist dran am Klischee und was tut die Gesellschaft dagegen? Eine Spurensuche.

Dort, wo die die Nazi-Ideolodie in den 30er Jahren viel Zustimmung fand, genießt heute auch die AfD große Unterstützung. Diesen Zusammenhang hat Wirtschaftshistoriker Davide Cantoni von der Ludwig-Maximilians-Universität München kürzlich entdeckt, indem er die Wahlergebnisse der AfD bei der Bundestagswahl 2017 mit denen der NSDAP bei der Reichtstagswahl 1933 verglich. Cantoni konnte so nachweisen, dass sich eine rechte politische Einstellung über Jahrzehnte regional verfestigen kann. Er selbst spricht von einer "kulturellen Tradition rechtspopulistischen Denkens". Seine Karte zeigt: Diese ist insbesondere im Osten Deutschlands weit verbreitet.



So auch in Sachsen, in Chemnitz. Bei der Bundestagswahl von 2017 wählten die Chemnitzer die rechtspopulistische AfD zur zweitstärksten Kraft, knapp hinter der CDU. Die Partei kam jeweils auf rund 35.000 Erst- und Zweitstimmen und erreichte so 24 beziehungsweise 24,3 Prozent Zustimmung. Insgesamt vereinte die AfD in Sachsen mit 27 Prozent die Mehrheit der Wählerstimmen auf sich, während sie bundesweit nur auf einen Anteil von 12,6 Prozent kam. Und auch sonsthatte der Name Chemnitz in den letzten Monaten und Jahren immer wieder im Zusammenhang mit Rechtspopulismus für öffentliches Aufsehen gesorgt:

1. Rechte Proteste nach dem Tod von Daniel H.

Ab dem 18. März 2019 muss sich der Asylbewerber Alaa S. vor dem Landgericht Chemnitz wegen Totschlags verantworten. Am 26. August 2018 soll er Daniel H. am Rande des Chemnitzer Stadtfestes erstochen haben, gemeinsam mit einem flüchtigen Iraker. Die Herkunft der mutmaßlichen Täter löste in der Folge eine Welle rechter Gewalt aus.



Noch am Abend des mutmaßlichen Totschlags gab es in Chemnitz eine spontane Demonstration, in deren Folge es zu einer Art Jagd auf Migranten gekommen sein soll. In den folgenden Tage zogen tausende rechter Demonstranten durch die Stadt. Nach Angaben von Beobachtern marschierten Politiker der AfD und Anhänger des islamfeindlichen Pegida-Bündnisses sowie der rechtspopulistischen Bürgerbewegung Pro Chemnitz gemeinsam mit gewaltbereiten Hooligans aus ganz Deutschland.



Aber auch Gegendemonstranten, etwa von "Chemnitz Nazifrei" machten mobil. Am 3. September gaben Gruppen wie die Toten Hosen, Kraftklub oder Feine Sahne Fischfilet unter dem Motto "#wirsindmehr" ein Gratis-Konzert als Zeichen gegen Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und Gewalt.

2. Gedenken an einen Hooligan und Nazi

Als die Fans des Chemnitzer Fußballclubs im März 2019 am Rande eines Regionalligaspiels öffentlich um einen Verstorbenen aus den eigenen Reihen trauerten, erzeugte das ein bundesweites Echo. Denn bei dem Verstorbenen handelte es sich um den bekennenden Neonazi Thomas Haller, der in den 90er Jahren unter anderem die Vereinigung "Hoonara" (Hooligans-Nazis-Rassisten) mitgegründet haben soll.

Fans des CFC zeigten vor dem Spiel ein Transparent mit der Aufschrift "Ruhe in Frieden, Tommy". Außerdem wurde ein Fotos des Verstorbenen im Stadion gezeigt und mit der Filmmusik des Hollywood-Blockbusters Gladiator unterlegt. Der Stadionsprecher sprach den Hinterbliebenen sein Beileid aus. Außerden zeigte CFC-Stürmer Daniel Frahn ein T-Shirt mit der Aufschrift "Support your local Hools".



Klaus Siemon, der als Insolvenzverwalter dem CFC vorsteht, behauptete später, die Mitarbeiter des Vereins seien zu der Aktion genötigt worden. Geschäftsführer Thomas Uhlig trat noch am selben Wochenende zurück, die Fanbeauftragte des Vereins wurde entlassen. Die Stadt distanzierte sich anschließend von der Aktion. Chemnitz sei eine weltoffene, tolerante und friedliche Stadt.

3. Heimat des NSU

Die rechte Terrorzelle NSU um Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos soll ab 1998 in Chemnitz im Untergrund gelebt haben. In der Stadt gab es wohl eine Reihe von Unterstützern, die den Dreien unter anderem Wohnungen und Papiere zur Verfügung stellte. Aber auch die Übergabe der Ceska-Pistole, mit der später neun Menschen ermordet wurden, soll in Chemnitz stattgefunden haben.

In keiner anderen Stadt beging der NSU mehr Straftaten, als in Chemnitz: Acht Überfälle auf einen Supermarkt, sowie mehrere Post- und Sparkassenfilialen zwischen 1998 und 2005 gehen auf das Konto von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhard, die mit dem erbeuteten Geld das Leben im Untergrund finanzierten. Obwohl Staats- und Verfassungschutz die Chemnitzer Szene damals unter Beobachtung hatten, entgingen den Behörden die Machenschaften des Trios.

4. Rechte Bewegungen und Kultur



In Chemnitz sind gleich mehrere rechte Bürgerbewegungen aktiv. "Pro Chemnitz" beschreibt sich selbst als "die Bewegung der mündigen Bürger gegen eine anmaßende und entmündigende Politik". Sie ist seit 2014 mit drei Mitgliedern im Rat der Stadt vertreten, war aber gleichzeitig auch Organisatorin des Trauermarsches nach dem Tod von Daniel H.. Insbesondere in den sozialen Netzwerken offenbart die Bewegung ihre fremdenfeindlichen Tendenzen:

Im Gegensatz zu "Pro Chemnitz" sind die "Nationalen Sozialisten Chemnitz" seit 2014 verboten. Die Gruppe, die zuletzt auch als "Interessengemeinschaft Stadtgeschichte Chemnitz" auftrat, wurde damals vom Verfassungsschutzpräsidenten als "neonazistischen Gruppierung modernen Typs" bezeichnet. Die Führungsmitglieder sollen Beziehungen zu führenden Neonazi-Kadern gehabt haben, darunter Ralf Wohlleben, einem Unterstützer des NSU.

Enge Verflechtungen gab es darüber hinaus wohl auch zum Musik-Label "PC Records", das laut Verfassungsschutzbericht "über ein hohes Ansehen in der rechtsextremistischen Szene im In- und Ausland" verfügt. Zahlreiche Veröffentlichungen wurden von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien verboten, unter anderem wegen antisemitischer Hasspropaganda. Aus Chemnitz stammen auch mehrere Rechts-Rock-Bands wie "Sturmkrieger" oder "Blitzkrieg". Letztere veröffentliche ihr erstes Album unter dem Titel "Hoonara" (s.o.).

Die Gegenbewegung

Dass Chemnitz trotz allem viel mehr als ein "brauner Sumpf" ist, darauf weisen Gruppen wie "Chemnitz Nazifrei" immer wieder hin. Nach dem Tod von Daniel H. hat sich darüber hinaus die Initiative "Chemnitz ist weder grau noch braun" gegründet. Unternehmen, Wissenschaft und der Stadtbevölkerung wollen gemeinsam "eine breite Diskussion über ein lebenswertes und vielfältiges Chemnitz voranbringen", heißt es auf der Website.

Auch die Stadt selbst hat bereits vor mehr als 10 Jahren mit ihrem "Lokalen Aktionsplan" ein Netzwerk für "die Entwicklung einer vielfältigen und lebendigen Kultur des Miteinanders" in Chemnitz geschaffen. Barbara Ludwig, die Oberbürgermeisterin von Chemnitz, hofft aber offenbar auch, dass der Prozess um den Tod von Daniel H. etwas Ruhe angespannte Situation in ihrer Stadt bringen kann. "Ich hoffe, dass mit dem Prozess die Umstände der Tat öffentlich werden", sagte Ludwig der "taz". Über einen möglichen Freispruch für den Angeklagten sagte sie: "Dann würde es schwierig für Chemnitz."