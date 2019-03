Prozessauftakt nach Chemnitzer Messerattacke: Erneut wird Hass geschürt

Trauer, Wut, Ausschreitungen: Der gewaltsame Tod von Daniel H. am 26. August vergangenen Jahres hat Chemnitz verändert. Nun startet der Prozess gegen einen der mutmaßlichen Täter. Foto: Jan Woitas/dpa

Osnabrück. Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen startet in Dresden der Prozess um die tödliche Messerattacke in Chemnitz vor sieben Monaten. Der Fall hatte damals nicht nur die Stadt Chemnitz erschüttert, sondern in ganz Deutschland hohe Wellen geschlagen. Und heute? Da wird wieder Hass geschürt.