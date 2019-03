Utrecht. In der niederländischen Stadt Utrecht sind laut Polizei mehrere Schüsse gefallen. Mehrere Menschen sind verletzt.

In der niederländischen Stadt Utrecht sind mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Das berichtet die örtliche Polizei auf Twitter. Laut der Zeitung "De Telegraph" ist die Anti-Terror-Einheit vor Ort – ein terroristischer Hintergrund sei möglich.

Durch die Schüsse in einer Straßenbahn in Utrecht ist einem Medienbericht zufolge mindestens ein Menschen getötet worden. Wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP am Montag berichtete, lag das Opfer zugedeckt zwischen zwei Straßenbahnwagen auf den Gleisen. Ein Verdächtiger sei möglicherweise mit einem Auto geflohen. Die Polizei bestätigte beides zunächst nicht.

Die Schüsse fielen lokalen Medienberichten zufolge in einer Straßenbahn. Der Verkehr wurde vorerst eingestellt.



Der Täter sei flüchtig, heißt es in diesem Tweet unter Berufung auf einen Polizeisprecher.

Die Polizei teilt mit, dass der Vorfall sich um 10.45 Uhr in einer Tram ereignete. Mehrere Helikopter sind demnach im Einsatz.

Nach den Schüssen in Utrecht hat sich der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte besorgt geäußert. Rutte habe in Den Haag von einer "beunruhigenden" Situation gesprochen, meldeten niederländische Medien am Montag.

Anzeige Anzeige

Utrecht liegt im Zentrum der Niederlande, südöstlich von Amsterdam und östlich von Den Haag und Rotterdam.



Wir aktualisieren den Artikel fortlaufend.